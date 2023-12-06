規畫一波三折 桃園文學館今宣布2025年5月開幕

桃園文學館2017年開始規畫興建，但受疫情影響多次流標，去年提高經費後好不容易順利招標，後續工期仍出現延宕。市長張善政今天在市政會議表示，目前規畫桃園文學館將於2025年5月開館，位於八德置地生活廣場的兒童圖書館也將轉型為桃園兒童文學館，預計明年7月開館，市府會要求文化局加速2大館舍的開館期程。

桃園文學館前身為東門宿舍群，文化局2017年規畫將2棟宿舍拆除重建，另4棟宿舍保存修復，預計2019年底啟用，但經實勘發現，所有宿舍破敗到無法使用，因此決定全部拆除重建，未料隨後碰上疫情、11度流標，前年底將工程經費由9890萬元調高為1億2040萬元後才順利招標。

文學館原預計2023年7月底完工，文化局長邱正生今天表示，工程進行仍有些微延宕，工務局10月才報竣，後續仍須經新工處驗收程序，文化局才能進場裝修，預計2025年5月開館。

邱正生表示，桃園文學館包括1棟4層樓高的文學館主館及1棟仿日式宿舍，文學館1樓將規畫大廳、展示廳、衛生間及車輛停放空間，2至4樓則提供展覽室、座談室、展示廳、文學典藏室、會議室及行政辦空間等，未來桃園文學館將辦理文學講座、展覽及藝文等活動，讓文學走入民眾的日常生活。

另，八德置地生活廣場5、6樓為商場回饋市府空間，目前5樓為兒童美術展覽空間、6樓為兒童美術館附屬圖書館，隨著桃園市兒童美術館將於明年4月開館，未來6樓將改為桃園兒童文學館，5樓空間也將轉型為桃園跨域藝術實驗基地，並成立桃園地景藝術節專案辦公室。

邱正生說，桃園跨域藝術實驗基地未來將以創新科技藝術，展現「跨域藝術」成果；而桃園地景藝術節邁入第10年，文化局也希望透過成立專案辦公室，打造一個新思維的運作平台，以2至3年為周期籌備，建立與國外城市交流及合作的長期互動關係，讓桃園地景藝術節成為國際品牌活動。