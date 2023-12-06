桃園市各公所預算資源不均、分配不公？議員質疑桃園區

桃園市議會今審查12區公所明年預算，除了引發藍綠陣營議員互批包裹、雙標審查衝突，桃園區公所預算被選為12區代表審查，部分預算遠高於其他公所，也被質疑預算分配不公。王珮毓議員指出，大樹林文化季10多年來都只安排明華園演出，沒有突顯在地文化特色和表演，數百萬元的預算甚至和文化局做同樣的事，卻未檢討改進。

桃園區公所區長許敏松表示，因為過去安排明華園演出反映好，明年也朝邀請明華園規畫，不過會接受議員的建議，考量納入地方團體的演出突顯在地方文化特色。

區公所會後說明，大樹林文化季主要是慶祝媽祖誕辰，當地的天后宮也是信仰中心，早在桃園升格前縣府時間，當時的桃園市公所就邀請明華園演出，因為有相當知名度和特色，加上演出場地腹地可以容納許多觀票，演出相當成功，現場還有文創等攤位，明年可以評估納入其他表演節目。

至於桃園區公所的預算高於其他公所，公所表示升直轄市以後，許多業務經費回到市政府，公所的預算從30多億元減至9億8600萬元，明年只增加數十萬元，因為有些預算是主計處以人口數為計算基礎分配，用這樣比率看桃園區公所的預算，不會比其公所高很多。