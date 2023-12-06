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桃園市議會民進黨團奇襲 市府新聞處行銷預算遭砍
桃園市議會今天上午9時續審桃園市新聞處預算，會議一開始，民進黨議員陳雅倫即提案刪除市政行銷文宣設計、刊登等相關費用300萬，國民黨議員雖然跳出來反對，但現場人數不及綠營，刪除案以3、4票差距表決通過。
後來，國民黨議員相繼趕抵，民進黨議員魏昀提議刪除地方媒體市政文宣費用155萬餘元時，雙方以9票對9票打成平手，但民進黨要求會議主席、民進黨議員彭俊豪也下來投票，最後以1票之差通過刪除案。
新聞處長羅楚東表示，新聞處行銷預算是依往年情況編列，無新增項目，也撙節開支，去年民進黨執政編列今年度行銷預算有6千4百萬餘元，今年張市府編明年度預算已經減少396萬餘元，現在有2筆455萬餘元經費被刪，等於少了850萬餘元。
羅楚東說，市民有了解市府相關政策進度的需求，市政宣導有其必要性，後續會再向議員解釋溝通，希望爭取議員的支持。
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