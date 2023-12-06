苗栗市都更優先推動站前、南苗市場 明年可行性評估

台灣鐵路局苗栗車站前缺乏商業活動，市容冷清清，南苗市場建築老舊、街道狹窄，苗栗縣政府優先推動都市更新，計畫明年啟動可行性評估公辦都更，希望帶來苗栗市區發展新氣象。

一名胡姓苗栗市民的高雄市友人，第一次搭火車到苗栗市，下車後發現市容冷清，還一再回頭看車站的招牌確認，服務處設在苗栗火車站前的苗栗縣議員余文忠對類似的狀況不陌生，今天在縣議會總質詢關心都更進度。

余文忠指出，苗栗火車站改造，毗鄰的火車頭園區即將明年落成，站前代表門面，雖是一等站，但缺乏商業活動，應該配合都市發展，轉型、更新，活化閒置土地、改善市容，提供鄉親、遊客更優質的生活空間。

縣府工商發展處長詹彩蘋說，站前有大筆台灣中油公司的土地，目前都是辦公及停車等用途，都更整體計畫盤點站前0.3263公頃，其中，中油0.2335公頃，占了7成以上，明年將進行都更可行性評估，如有效益，爭取招商計畫補助，招優良的都更實施者來做後續工程及專案管理。

工商發展處指出，站前都更有超過8成有意願，都更規畫構想，高樓層仍提供滿足中油員工上班需求，低樓層商業使用，留設騎樓或無遮簷人行道，改善北苗市場、街道景觀，延續商圈活動。

至於南苗市場都更案，都市計畫1971年畫設「市九」零售市場用地，1991年都市計畫通盤計畫變更商業區及保存區，私人辦理開發卡關，新案都更整體計畫，範圍並擴大到大同國小一帶老舊建築，面積51.06公頃，但地主意願較低，將持續溝通，也希望明年可以推動公辦都更。