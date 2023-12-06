桃園新總圖入館人次破423萬 明年還有3分館要開幕

桃園市立圖書館新總館開館滿1周年，市圖統計入館人次已突破423萬，同時全市43座圖書館年度入館人次也將達1200萬，估計會較去年成長35%。為推升閱讀風氣，市府也規畫「2023桃園閱讀節」，活動期間總圖估計可增加100萬以上借閱冊數、130萬入館人次。

桃園市共有43間圖書館，市圖統計，今年館藏量達580萬冊，較去年成長16%；借閱量達1000萬冊，較去年成長40%；入館則達1200萬人次，較去年成長35%。

市圖館長唐連成表示，除提升閱讀風氣，市府也積極興建新館，包括平鎮區義民分館、觀音區草漯分館、八德區三號社宅分館等3座分館預計都會在明年與市民見面，另中壢區智慧科技圖書館、大溪區大溪分館及埔頂分館等分館也正籌備建設中。

唐連成說，市府積極推動智慧桃園，其中智慧圖書館將運用電子化、物聯網等科技，了解讀者進入圖書館後的行為模式，包含入館動線、各地點的停留時間等，蒐集資訊後再進行分析，作為改善圖書館環境及服務的重要參考。

為歡慶新總館開館1周年，市圖即日起至12月17日也規畫星光電影院、名家講座、閱讀市集與好書交換、走讀、借書贈獎、成果發表會及夜宿圖書館等一系列閱讀節活動。

唐連成表示，分析顯示，圖書館借閱來源以學校為最大宗， 今年7月起市圖改隸教育局，未來會繼續為圖書館注入教育元素，強化各區圖書館與學校的結合，包括科普行動列車與大師講座、開設圖書館利用教育課程、配合教育議題辦理主題書展等，帶動閱讀風氣。