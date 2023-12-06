高虹安力推新竹輕軌計畫 13日辦可行性研究地方說明會

新竹市長高虹安力推「新竹輕軌計畫」，繼11月8日舉行專家學者座談會、11月28日攜手新竹縣長楊文科簽署MOU宣示共推大新竹輕軌後，市府敲定將在13日晚上7點在市府綜合大禮堂辦理「新竹輕軌計畫可行性研究」地方說明會，邀請民眾踴躍參加。

依據新竹輕軌計畫路網規畫有紅線、藍線、綠線、橘線。新竹市紅線為優先推動路線之一，市府規畫讓紅線延伸至高鐵新竹站銜接新竹縣藍線，藉此串聯新竹舊城區、新竹科學園區、高鐵新竹站及竹北生活圈等四大生活圈為目標，並向中央爭取核定。

交通處長倪茂榮表示，11月8日的專家學者座談會，邀請逢甲大學退休副教授李克聰、台北市政府捷運工程局前局長蔡輝昇及台北市政府交通局前副局長鄭佳良出席，獲得許多寶貴建議。13日晚上市府將公開對民眾說明可行性研究規畫內容，希望能透過與民眾共同討論交流擴大參與、集思廣益，達成最大共識。

交通處補充，此次座談會將說明新竹輕軌可行性研究報告內容，包括整體計畫構想、整體路網規畫、先期路網規畫、系統及營運規畫等，並進行綜合討論與開放式發言交流，使所有民眾充分了解，更廣為聽取並蒐集民意，期能共同推動新竹輕軌建設。