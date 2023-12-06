桃園市議會審預算再掀衝突 民進黨批國民黨護航市府

桃園市議會今天審查各區公所預算，藍綠2黨再起衝突。國民黨團議員徐其萬動議審查以桃園區公所當代表就好，黨團也以人數優勢通過表決，引發民進黨團不滿批評「護航市府預算」，而國民黨議員詹江村則回批民進黨團利用審預算機會「偷渡質詢」。

桃園市議會今天上午審查各區公所預算，針對徐其萬動議進行表決，現場30名議員有18名贊成擇一代表，反對僅11名；民進黨團副總召林志強表示，每位議員身上都背負著選民託付，對於各行政區預算都有不同想法和意見，然而12個行政區只挑1區當代表，就是包裹式審查，而動議也在國民黨人數優勢下通過，桃園現在是一黨獨大嗎？還是威權復辟？

桃園市議會自11月27日起審查桃園市政府各局處明年度預算，過去審查警察局12個分局及警察局轄下直屬單位預算時，曾按慣例1個分局和1個單位為審查代表，其他分局和單位均直接通過；民進黨團副總召張肇良說，區公所與警分局性質不同，警察業務相對單純，經費多是人事支出和必要設備採購，而區公所不但經費較高，動輒數以億計，承辦業務含括地方建設、農經、社會福利等項目，與民眾息息相關。議員黃瓊慧也說，各區公所因地制宜有不同規劃與作法，逐一檢視審查並沒有錯。

民進黨議員陳雅倫表示，桃園市政府明年度歲出預算1573億元，創歷史新高，與歲入預算1432億元差距甚大，簡單來說，一年就舉債141億元；陳雅倫與同黨議員王珮毓強調提擱置案是希望市府說清楚、講明白預算用處。議員陳治文也說國民黨團在行政院副院長鄭文燦任桃園市長期間也是拒絕包裹，民進黨團對此也是尊重。

國民黨議員詹江村表示，審預算的時間有限，大家希望發揮最大效果，所以挑一區為代表，有往例可循。如果議員對各區公所業務有質疑，議會定期會也有工作報告時間，可在區公所工作報告時提出問題，而不是在審預算時「偷渡質詢」。