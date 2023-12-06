改善行人地獄 張善政：桃園明年規畫100處行人專用時相

桃園市政府改善行人地獄，近期在桃園火車站前增設行人專用時相，市長張善政今天在市政會議表示，政策實施後收到很多市民的回饋，也宣布明年市府會再做100處行人專用時相和600處行人早開時相，要做到讓市民有感。

桃園火車站行人專用時相11月30日通電啟用，張善政表示，以前站前沒有相關措施，有些人不耐煩就會亂穿越，造成很多事故，自從有了行人專用時相後，行人可以安心等待、穿越，終於不用再等車流等到天荒地老；此外馬路上也塗綠色行人道、做柵欄，在有限的空間裡能有這麼多規畫相當不容易，啟用後市民幾乎都是正面回饋。

張善政說，要花小錢、做大事，人民才會有感，問題不是花了多少錢，而是各局處主管要動腦筋發揮創意；未來桃園要改善的人行環境不只有火車站前，明年目標是行人專用時相至少要開闢100處，如果不適合做行人專用時相的路口，則做行人早開時相，也就是車子先不要走，讓行人能先走幾秒穿越，這部分明年目標要做600處。

張善政表示，交通局今年推出「人本友善135」示範計畫，分別增加100處行人庇護島、30條標線型人行道及50處行人早開時相，截至11月底，已經完成110處路口行穿線退縮、67條標線型人行道，以及186處路口行人早開時相，超過原來目標，明年會持續辦理，希望對行人更友善。