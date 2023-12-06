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斥資2.4億 苑裡市場重建動土
苗栗縣苑裡鎮公有零售市場5年前發生大火燒毀，原地重建工程延宕，直到今年鎮公所才排除萬難，陸續完成統包工程、歷史建築規畫設計勞務採購案等招標作業後，昨舉辦動土典禮；鎮長劉育育說，重建工程涵蓋歷史建築，新舊融合，預計2025年完工，要讓百年老市場以新風貌再現風華。
苑裡鎮公所也在重建期間規畫2處中繼市場，其中乾貨區位於市場附近的水利大樓1樓，預計本月11日啟用，主要有第一階段拆除的攤商進駐；溼貨區設在台電苑裡服務所旁，預計明年2月29日啟用，讓第二階段攤商能夠銜接兩處場址，提供鎮民採買需求。
苑裡市場位於苑裡火車站前方黃金地段，火災後，攤商自救會、苑裡掀海風社團及地方人士爭取登錄文化資產，縣府依法將廢墟先列為暫定古蹟，2019年審議通過登錄為歷史建築，範圍包括市場沿街留存的牆體、山牆及「据賣所」木造市場建築本體。
鎮公所表示，市場重建是鎮民們共同期待，將斥資2.4億元完成拆除重建，並追蹤照顧攤商生計及鎮民消費需求，迎接苑裡市場下一個明亮光鮮的百年。
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