香山運動館進度延宕 完工得等明年10月

新竹市政府近年在香山區推展新建香山綜合休閒運動館及綜合運動場改建案，但進度大落後，不分黨派民代都關切，要求加緊辦理。市府昨指出，香山綜合運動館歷經變更設計後復工，明年下半年完工，運動場新建風雨操場9月決標、明年1月動工。

竹市府目標一區一運動中心，2022年4月在香山行政大樓旁啟動香山綜合休閒運動館新建工程，室內運動場館規畫游泳池和桌球室等場域；原定今年6月完工，現在施工進度才剛過半，完工得延到明年。

議員吳國寶、陳啓源直言「拖太久」忽視香山人權益；陳啓源說，工地告示牌完工日期一改再改，要等到何時？議員陳慶齡也無奈認為，好不容易工程啟動卻龜速進行，市民很灰心。

市府工務處說明，此案為檢討變更設計導致今年上半年停工才延後，今年年中變更設計完成，廠商已經在6月復工進場，預計明年10月完工，還會有一座地下停車場。

此外，早已爭取到補助經費的香山綜合運動場2項改建工程也都面臨相同窘境，不僅風雨球場還沒蓋，運動場跑道與看台區也遲遲不見翻修，吳國寶不滿「每周都有選民打來問何時發包施作？」陳啓源也抱怨，市府一碰到香山工程就出現很大問題。

教育處指出，市立香山綜合運動場新建風雨球場工程9月已決標，預計明年1月開工，工期約280天；香山綜合運動場改建工程今年歷經4度流標，市府仍在檢討標案中。