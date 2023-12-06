智慧桃園預算2.6億 遭疑暴增百倍

桃園市政府資訊科技局和研考會明年將合併為智慧城鄉發展委員會，民進黨議員昨質疑二局處明年共編列2.6億元投入大數據、智慧桃園等計畫，經費較今年暴增近百倍，內容卻過於籠統，議會不能空白授權。研考會主委兼資科局長吳肇銘表示，過去經費分散各局處，現在整合進專案中，才會看似經費大增，後續會協助各局處推動智慧科技。

智慧城鄉發展委員會組織章程安排在議會定期會結束後的臨時會審查，因此議會目前仍按資科局和研考會編制審查明年預算。

議員王珮毓質疑，二局處明年編列近2.6億投入「智慧桃園」、「智慧城市」和大數據中心等計畫，資科局編1.1億、研考會1.5億，過去相關預算僅約340萬，明年暴增根本「一字千金」。

議員陳雅倫說，相關預算只分為「大數據中心建置曁數據分析深化計畫」、「智慧城市推動計畫」、「補助各機關智慧桃園政策相關費用資本門」、「補助各機關智慧桃園政策相關費用經常門」4筆費用，卻未完整說明如何執行，若直接通過恐形同空白授權。

吳肇銘解釋，智慧科技相關預算過去分散各機關，現在集中資源，整體匡列給未來的智慧城鄉發展委員會，再協助各局處推動智慧科技，帳面因此增加大量經費。

吳肇銘指出，市府已有14個一級機關提出共24個智慧桃園計畫專案，包括交通局「智慧型公車及計程車資訊系統」、警察局「桃園AI巡防系統」、社會局「公托中心AI監管雲系統」、消防局「救災車聯網管理系統」、環保局「智能公共垃圾桶佈設計畫」及「桃園市加強AI科技執法取締亂丟垃圾示範計畫」等。