桃園復興台7線突崩塌落石中斷 緊急搶通入夜恢復通行

桃園市復興區山區近日連續間歇雨勢，台7線41.8公里處今天下午道路突然落石坍方，山坡大片土石崩塌掉落路面， 面積約30平方公尺，造成台7線交通雙向中斷，無法通行，大溪警方趕到現場警戒管制，復興工務段派員緊急搶通道路，在今天傍晚排除土石，已在入夜後恢復通行。

大溪警方表示，台7線41.8公里處今天下午道路突然大量土石坍塌，落石大面積掉落台7 線道路，阻擋台7線桃園往宜蘭雙向交通中斷，完全無法通行，榮華派出所員警立即在現場警戒及管制車輛通行，復興工務段也緊急出動工程人車前往搶通，排除掉落土石， 已在傍晚將落石排除，傍晚入夜已恢復通車。