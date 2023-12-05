桃園加入PPCA脫煤者聯盟 7家汽電共生廠拚2030年脫媒

桃園市政府與轄內7家汽電共生廠協談、規畫減媒期程，要求業者提前在2030年達到脫媒目標，具體作為獲得國際發電脫煤者聯盟（Powering Past Coal Alliance，PPCA）認同，並於阿聯酋杜拜召開的年度聯合國氣候高峰會（COP28），向國際宣布桃園市將與英國、加拿大等各國聯盟成員，共同攜手對抗氣候變遷。

市長張善政表示，為落實淨零減排及空氣品質改善，桃園規畫2030年減碳目標從40%提升至50％；因工業碳排比例高，市府也主動與轄內7家使用生煤為燃料的汽電共生廠協談，應於2030年完成脫煤；7家汽電共生廠已規畫減煤期程，未來轉型後，除可大幅減少空氣污染物外，亦可減少242萬公噸CO2e（二氧化碳當量）。

環保局長陳世偉指出，全市7家汽電共生廠包括華亞汽電龜山廠、觀音廠、正隆、永豐餘、大園汽電、南亞錦興廠、義芳化學，7家汽電共生廠每年生煤量核定量為244萬噸，占桃園市生煤核定量67%，產生的空氣汙染物有粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物，分別占桃園市工業排放量6.7%、19.5%、12.7%，將持續追蹤7家汽電共生廠的減煤路徑，要求業者盡量提前於2030年達成目標。

另，能源轉型問題同步由市府經發局、環境保護局、台電公司、中油公司及汽電共生廠協力合作，規畫協調會議，避免轉型期間電力供應不足。