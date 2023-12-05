資科局研考會「智慧預算」暴增百倍？桃市府：整合經費

桃園市政府資訊科技局和研考會明年將合併為智慧城鄉發展委員會，綠營今質疑二局明年共編列2.6億元投入大數據、智慧桃園等計畫，經費較今年暴增近百倍，內容卻過於籠統，不願空白授權。研考會主委兼資科局長吳肇銘表示，過去經費分散各局處，現在整合進專案中，才會看似經費大增，後續會協助各局處推動智慧科技。

雖資科局及研考會將合併，但因智慧城鄉發展委員會組織章程安排在定期會結束後的臨時會審查，因此明年預算仍按目前編制局處審查。

議員王珮毓指出，二局處明年編列近2.6億投入「智慧桃園」、「智慧城市」和大數據中心等計畫，其中資科局編1.1億、研考會1.5億，比起過去相關預算僅約340萬，二局明年經費暴增，根本是一字千金。

議員陳雅倫表示，相較各局處將預算科目分開編列，寫明每個項目需多少錢，資科局和研考會高達2.6億元的大數據預算，只分為「大數據中心建置曁數據分析深化計畫」、「智慧城市推動計畫」、「補助各機關智慧桃園政策相關費用資本門」、「補助各機關智慧桃園政策相關費用經常門」4筆費用，卻無法完整說明要如何執行，不只疊床架屋、重複編列，若直接通過恐形同空白授權。

吳肇銘表示，智慧科技是市長張善政特別重視的項目，市府明年的確編列較多預算，不過主要是過去相關預算分散在各機關，現在集中資源，整體匡列給未來的智慧城鄉發展委員會，帳面上看來才會增加大量經費。

吳肇銘指出，相關經費後續會協助各局處推動智慧科技，像是市府目前已有14個一級機關提出共24個智慧桃園計畫專案，內容包括交通局「智慧型公車及計程車資訊系統」、警察局「桃園AI巡防系統」、社會局「公托中心AI監管雲系統」、消防局「救災車聯網管理系統」、環保局「智能公共垃圾桶佈設計畫」及「桃園市加強AI科技執法取締亂丟垃圾示範計畫」等。

至於議員張曉昀質疑，市府大力推動大數據分析，恐導致市民卡、1999市民專線等個資遭委外廠商外洩。吳肇銘說，相關資料都會去識別化，不會有資安洩漏的風險。