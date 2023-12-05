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串連香山車站、那魯灣聚落 竹市海山港路人行道將完工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市海山港路人行道工程全長700公尺，市府秘書長張治祥昨天視察最新工程情形，工程進度已達95%。圖／竹市府提供
新竹市海山港路人行道工程全長700公尺，市府秘書長張治祥昨天視察最新工程情形，工程進度已達95%。圖／竹市府提供

新竹市政府為解決海山港路人車爭道問題，今年發包施作海山港路人行道工程，全長700公尺。市府秘書長張治祥昨天視察最新工程情形，工程進度已達95%，完工後將連接香山車站、那魯灣文化聚落及海山漁港，可望大幅提升行人安全的用路環境。

海山港路人行道工程總經費為1278.8萬元，自中華路五段起至海山漁港沿海水川溪建置人行道，利用海水川溪上方增設附掛型步道分流人車。改善工程也增設坡道，方便民眾從西濱公路進入那魯灣公園，還有標線型人行道，保障民眾步行權益。

交通處長倪茂榮進一步說明，完工後的步道將連接香山車站、那魯灣文化聚落及海山漁港，其中海山漁港與那魯灣文化為竹市具有潛力的觀光景點及文化聚落，此次改善工程將是與其連接相當重要的連通橋樑，使民眾有更安全、安心、便利的人行步道。

倪茂榮也期許人行道完工後，海山漁港與那魯灣能與文化局、城市行銷處、產業發展處共同合作規畫觀光景點行程，促進地方創生再造發展、文化傳承，將具有觀光遊憩、文化及生態教育等特性，成為香山區重要的觀光聚落之一。

張治祥昨天走訪海山港路人行道，認為新設計的人行步道將使前往香山車站、海山漁港的民眾在行走時更便捷安全，未來更將串聯賞蟹步道、魚貨直銷站及那魯灣文化聚落等地標，促進地方觀光發展及漁業產業推廣，增加觀光經濟與知識教育雙重價值。

交通處指出，市府今年向內政部國土管理署爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」計33案，並已獲核定24案，總經費約6.3億元。還有經國路沿線路口也將爭取行政院「永續提升人行安全計劃」補助，持續提升竹市行人安全。

新竹市海山港路人行道工程全長700公尺，市府秘書長張治祥昨天視察最新工程情形，工程進度已達95%。圖／竹市府提供
新竹市海山港路人行道工程全長700公尺，市府秘書長張治祥昨天視察最新工程情形，工程進度已達95%。圖／竹市府提供

人行道 觀光景點 新竹

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