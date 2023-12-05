新竹縣百年人物訪談新書發表 5位縣長同框傳承耆老精神

新竹縣文化局2021年開始啟動耆老訪談計畫，就歷史性、急迫性與資料完整性遴選出100人，以分年方式逐步整理、記述當代耆老的生平事蹟，並出版「薪火竹光－新竹縣百年人物訪談錄I」一書推廣典範精神。新竹縣文化局今天舉辦新書發表會，新竹縣長楊文科及前縣長陳進興、范振宗、林光華、邱鏡淳以及新竹市前市長林政則等人都到場傳承耆老精神。

文化局長李安妤指出，「薪火竹光－新竹縣百年人物訪談錄I」內容生動直接，帶領讀者進入耆老們的生活世界，感受他們在逆境中仍奮勇向前的毅力堅持，以及經歷世事滄桑後對人生的認知體悟，除了保存地方文史，也是一本勵志教材，今天出席發表會的縣長就有5人、市長1人，其中2人曾擔任過省主席，在歷史發展軌跡都具有代表性。

文化局表示，第一期受訪的20位耆老涵蓋各領域，包括書法家孔昭順、畫家蔡汝恭、藝術家蘇燕能、畫家魏坤松、現代陶藝先驅邱煥堂、藝壇硬漢姜添旺、國寶級漫畫大師劉興欽、攝影家李增昌、薪傳客家歌曲的羅紹麒、茶金歲月作者廖運潘、客家詩人范文芳、以文化拾荒見證台灣百年的彭學堯、台灣首位客籍中將羅吉源、企業家卓永財、新竹縣前縣長陳進興、范振宗，以及司法改革者范光群、哲學家范光棣、律師陳石山等。

主持書籍編撰的新竹縣兩河文化協會理事長何明星表示，新竹縣清代以來就是北台灣政治、文化中心，不僅人文薈萃、人才輩出，在記錄過程，團隊也深受耆老奮鬥的生命故事所感動，也期望能讓大眾廣知在地優秀人才故事，繼續努力積累新竹縣的發展，同時也將此書獻給今年辭世教授范光棣。