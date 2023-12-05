竹市香山綜合休閒運動館工地最新景象曝 完工要等明年

新竹市政府近年在香山區推展新建香山綜合休閒運動館，以及綜合運動場改建案，但進度大落後，不分黨派民代都關切，要市府加緊辦理。市府指出，香山綜合運動館歷經變更設計後復工，明年下半年完工，運動場新建風雨操場9月決標、明年1月動工。

新竹市目標一區一運動中心，市府於2022年4月在香山行政大樓旁啟動香山綜合休閒運動館新建工程，室內運動場館規畫游泳池、桌球室、體適能中心、多功能教室、韻律教室等場域；原訂今年6月完工，但到現在施工進度才剛過半，完工得延到明年。

市議員吳國寶、陳啓源都不禁直言「拖太久」，是忽視香山人的權益，陳啓源實地到工地拍攝，感嘆工地告示牌完工日期一改再改，有時還沒看到工人在施工，到底要等到何時？市議員陳慶齡也無奈，好不容易工程啟動，卻是龜速進行，讓市民很灰心。

市府工務處說明，此案當初發包時有減項發包，項目涵蓋機電與空調，為了檢討變更設計導致今年上半年停工，造成工程延後。今年年中變更設計完成，廠商已在6月復工進場，工程進度陸續推進至50多％，預計明年10月完工，還會有一座地下停車場。

此外，早已爭取到補助經費的香山綜合運動場2項改建工程也面臨相同窘境，不僅風雨球場還沒蓋，運動場跑道與看台區則遲遲不見翻修，吳國寶不滿「每周都有選民打來問，何時發包施作？」陳啓源也抱怨市府怎麼一碰到香山工程，就會出現很大問題。

教育處指出，新竹市立香山綜合運動場新建風雨球場工程已在9月決標，涵蓋客委會補助預算金額共6937萬餘元，預計明年1月開工，工期約280天。爭取到體育署補助將投入6200萬元的香山綜合運動場改建工程今年則歷經4度流標，市府仍在檢討標案中。