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國際趨勢 竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室揭牌

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安主持永續發展及氣候變遷因應推動會議。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安主持永續發展及氣候變遷因應推動會議。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安今天主持「112年新竹市永續發展及氣候變遷因應推動會」第一次會議，發表市府第二版自願檢視報告，擴大為檢視聯合國17項永續發展目標、84項指標，今天也順勢為「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」成立揭牌，宣示邁向永續智慧城市。 

「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」揭牌儀式於市府大樓二樓舉行，高虹安與五位外聘委員及臺灣健康城市聯盟秘書長兼臺灣綠色低碳協會理事長郭憲文教授，共同為永續辦公室揭牌。

辦公室招牌使用回收木製成，象徵永續再生，市府表示未來將逐步完善竹市永續發展及氣候變遷因應策略，持續管考永續發展指標及追蹤ESG媒合平台成果。 

高虹安表示，因應國際永續發展、中央2050淨零碳排趨勢及落實氣候變遷因應法，市府今年將原「新竹市永續發展推動小組」進行轉型升級，成立「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動會」及「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」，以跟進國際腳步，並發布第二版自願檢視報告。 

高虹安指出，新竹市以「安居科技城」為目標，並落實SDGs「不遺漏任何人」（Leaving No One Behind）精神，同時考量城市特色與優勢，領先全國建置「ESG媒合平台」，並於自願檢視報告撰擬「新竹科學園區亮點專章」，因應後疫情時代，更納入「COVID-19疫後復甦作為」專章，透過公私協力，推動疫後復甦各項永續發展因應作為及利害關係人媒合成果。 

環保局指出，竹市今年在各項永續評比皆榮獲佳績，包含2023康健永續健康城市大調查中，減電量全國最多；在2023今周刊永續城市SDGs大調查中，更榮獲永續城市特優獎、社會力特別傑出獎、經濟力特別傑出獎，獲獎數居冠全國，並在社會力、經濟力表現為非六都第一。

環保局表示，市府將持續重視環保、經濟及社會三大面向，滾動式檢討與精進竹市各項永續發展相關政策、永續發展及氣候變遷因應推動會相關機制等，並推廣全民參與，深化永續發展教育，積極與產、官、學、民共同合作，同步落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，打造宜居永續、健康安心的環境。

新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室今天揭牌。圖／竹市府提供
新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室今天揭牌。圖／竹市府提供
新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室今天揭牌。圖／竹市府提供
新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室今天揭牌。圖／竹市府提供

氣候變遷 高虹安

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