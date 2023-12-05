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桃市府加入脫煤者聯盟 官民合作共同對抗氣候變遷

中央社／ 桃園5日電

桃園市政府環保局今天表示，市府主動與轄內7家使用生煤為燃料的汽電共生廠協談，應於2030年完成脫煤，具體作為受國際發電脫煤者聯盟肯定並獲認同加入，將與成員共同對抗氣候變遷。

環保局發布新聞稿表示，聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）在杜拜盛大開幕，脫煤者聯盟（Powering Past Coal Alliance，PPCA）也於活動中正式向國際宣布，桃園市將與英國、加拿大等各國聯盟成員共同攜手對抗氣候變遷。

桃園市長張善政表示，為落實淨零減排及空氣品質改善，桃園市2030年減碳目標從40%提升至50%。另外因工業碳排比例高，市府主動與轄內7家（11座）使用生煤為燃料的汽電共生廠協談，應於2030年完成脫煤。

張善政指出，7家汽電共生廠已規劃減煤期程，具體作為受PPCA肯定，並獲認同加入，經評估7家汽電共生廠轉型後，除大幅減少空氣污染物，也可減少242萬公噸CO2e，對桃園市的空氣品質將有明顯提升。

張善政表示，另有關電力供應能源轉型問題，也同步由經濟發展局、環境保護局、台電公司、中油公司及汽電共生廠協力合作，提供汽電共生廠電力及天然氣需求之協助，避免轉型期間有電力供應不足情形。

環保局長陳世偉指出，7家汽電共生廠每年生煤量核定為244萬噸，佔桃園市生煤核定量67%，產生的空氣污染物有粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物，在桃園市工業排放量佔比分別 為6.7%、19.5%及12.7%，將持續追蹤7家汽電共生廠減煤路徑，要求業者儘量提前於2030年達成目標。

張善政 空氣品質

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