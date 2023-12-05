苑裡活字典！八旬耆老林坤山獲教育部社會教育奉獻獎

「他是苑裡的活字典！」苗栗縣苑裡鎮81歲耆老林坤山服務公職多年，長年投注心力關注、蒐尋家鄉的文史資料，從鎮公所主秘退休後，他依然孜孜不倦，持續投身文史及社區教育工作，還編有「苑裡鎮地名與故事」等專書，無私地為苑裡留下珍貴的文史資產，最近獲教育部「社會教育奉獻獎」，可謂實至名歸。

縣府教育處表示，今年教育部表揚社會教育奉獻獎，苗栗縣由蓬山文史工作室負責人林坤山獲此殊榮，12月15日將在國家圖書館國際會議廳接受表揚。他退而不休，熱忱奉獻的精神，足為社會教育工作者的典範。

林坤山長期關注地方文史工作，不但常年擔任苗栗社大教師，實地走訪房裡古城，感受古城風華及探尋地方故事，因擔心在地文化傳承出現斷層使先民智慧、文史流失，他編纂鎮誌推展地方文史，專注在地史料，透過田野調查翻尋先民的生活足跡；他認為「歷史不是一種意識形態，而是人們生活方式的紀錄。」走在歷史的路上，也是認識自己與了解自己生活的環境。

從擔任里幹事起，林坤山在鎮公所服務逾40年，過去編著的「苑裡鎮地名與故事」參考了數十冊文獻，更田調訪談300多名耆老，用許多小故事對全鎮各里地名探源，記敘許多地方習俗、典故，內容豐富，為苑裡鄉土提供珍貴記錄和「說故事」的題材。

苑裡鎮天下路老街有條「番仔路」，海線鐵路修築時因潛水夫下水在房裡溪挖橋墩孔，讓當地多了座「水鬼仔孔橋」，這些生動的故事，都蒐羅在「苑裡鎮地名與故事」書裡。另外，現今福田里有大片農田，收成期間農戶為保護稻作都會搭草寮守護，因此有「田寮」的老地名，直至光復後希望有比較「文雅」的地名，因此改為象徵有良田沃土的「福田里」。

林坤山長期推動社區營造凝聚共識，他說，路樹種下去如果歪掉了，沒人會去扶起來，但如果是自己家的植栽就不一樣，只有從小扎根、凝聚社區意識，建立關愛這塊土地的認同感，才能讓社造持續推動成長。