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桃捷公司周六A19站親子好讀假日電影院 吃逛看有好禮

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
示意圖／桃捷公司提供
示意圖／桃捷公司提供

桃園大眾捷運公司今天表示，和銀行合作9日（周六）在機捷A19桃園體育園區站環球購物中心廣場，推出「親子好讀假日電影院」系列活動，打造闔家參與的遊樂世界。當天下午2時30分開場至6時，現場推出適合親子的免費系列活動，有讀好書、看表演、聽故事、看電影、吃美食、玩遊戲、拿好禮等。

當天「爆米花電影院」下午4時10分起，播放2023年超夯動畫電影「哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉」，現場有免費限量爆米花。想拿好禮，要參加闖關集章活動，先至服務台索取「集章任務卡」，完成每項任務可獲得聖誕餅乾、扭蛋機體驗券等限量小禮品；集滿4項任務章可獲得100元消費抵用券1張，活動期間可於胖卡餐車區使用，現場還有免費小遊戲及街頭藝人發放氣球等。

另外，中壢圖書分館的閱讀節周年慶「THE ONE全城閱讀慶典」也來共襄盛舉，有行動書車進駐A19站提供書籍借閱，當日借滿10本書或新辦證，即贈送禮品1分送完為止。現場還有街頭藝人互動、繪本說故事、樂天啦啦隊表演、人偶見面會，桃捷公司吉祥物「鶇鶇」、樂天桃猿球團吉祥物「猿氣小子」也在現場和大家互動。

桃捷公司周六下午在機捷A19站有假日電影院，適合親子活動。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃捷公司周六下午在機捷A19站有假日電影院，適合親子活動。圖／桃園大眾捷運公司提供

電影 親子 街頭藝人

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