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苑裡市場重建工程延宕5年 公所斥資2.4億元今動土

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮公有零售市場原地重建工程，今天上午舉辦動土典禮，預計2025年完工。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣苑裡鎮公有零售市場原地重建工程，今天上午舉辦動土典禮，預計2025年完工。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場5年前發生大火燒毀，原地重建工程延宕，直到今年鎮公所才排除萬難，陸續完成統包工程、歷史建築規畫設計勞務採購案等招標作業後，今天上午舉辦動土典禮；鎮長劉育育說，重建工程涵蓋歷史建築，新舊融合，預計2025年完工，要讓百年老市場以新風貌再現風華。

苑裡鎮公所目前已將市場重建進度及未來規畫示意圖，透過臉書以「懶人包」告知鎮民，重建期間規畫2處「中繼市場」，其中乾貨區位於市場附近的水利大樓一樓，預計本月11日啟用，主要有第一階段拆除的攤商進駐。溼貨區設在台電苑裡服務所旁，預計明年2月29日啟用，讓第二階段攤商能夠銜接兩處場址，提供鎮民採買需求。

苑裡市場位於苑裡火車站前方的市區黃金地段，2018年發生火災後，包括攤商自救會、苑裡掀海風社團及地方人士爭取登錄文化資產，縣府依法將市場廢墟先列為「暫定古蹟」，2019年審議通過登錄為歷史建築，範圍包括市場沿街留存的牆體、山牆及「据賣所」木造市場建築本體。

苑裡鎮公所表示，市場重建是所有鎮民的共同期待，斥資2.4億元的市場拆除重建計畫，今年8月先完成專案工程管理PCM發包，統包工程於10月25日決標；歷史建築部分，規畫設計勞務採購案於11月7日決標。今天上午10點在原址辦理開工典禮後，會繼續上緊發條，追蹤照顧攤商生計及鎮民消費需求，迎接兩年後，苑裡市場下一個明亮光鮮的百年。

鎮長劉育育說，重建工程涵蓋歷史建築，新舊融合，預計2025年完工，要讓百年老市場以新風貌再現風華。記者吳傑沐／攝影
鎮長劉育育說，重建工程涵蓋歷史建築，新舊融合，預計2025年完工，要讓百年老市場以新風貌再現風華。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮公有零售市場5年前發生大火燒毀，原地重建工程延宕，直到今年鎮公所才排除萬難，今天上午舉辦動土典禮。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮公有零售市場5年前發生大火燒毀，原地重建工程延宕，直到今年鎮公所才排除萬難，今天上午舉辦動土典禮。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮公所在市場重建期間規畫2處「中繼市場」，其中乾貨區位於市場附近的水利大樓一樓，預計本月11日啟用；溼貨區設在台電苑裡服務所旁，預計明年2月29日啟用，提供鎮民採買需求。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮公所在市場重建期間規畫2處「中繼市場」，其中乾貨區位於市場附近的水利大樓一樓，預計本月11日啟用；溼貨區設在台電苑裡服務所旁，預計明年2月29日啟用，提供鎮民採買需求。記者吳傑沐／攝影

歷史建築

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