竹縣舒緩市區公車困境 每公里營運成本增10元

為舒緩市區客運業者經營困境並提升駕駛員從業意願，新竹縣政府決議11月1日起，市區公車業者每車公里合理營運成本從42.981元調升至52.991元，增加10.01元；業者科技之星回應，這是好的開始，但塞車和高齡化仍是司機荒的隱憂，需要繼續克服。

竹縣市區公車合理營運成本自2015年審定後即未再調整，縣府交旅處長戴志君指出，竹縣近年面臨公路客運不續營困擾，考量業者經營不易，且為提升營運環境及保障民眾行不中斷，因此檢討並調整每車公里合理營運成本，以符合營運現狀。

竹縣市區公車目前有金牌客運和科技之星2家業者，科技之星昨回應，感謝縣府看見營運成本問題，願意提升運價，幫助很多；不過業者也面臨其他問題，包含新竹常塞車，為避免司機超過工時，得增加人手，也增加人事成本，且跑國道、砂石等薪資較高，吸引年輕司機，市區客運多為50、60歲年齡層偏高的司機，仍有司機荒的隱憂，但是至少縣府每公里調升提至52元，對舒緩經營困境是好的開始。

交旅處長戴志君說，調升後預估增加約1千萬元經費，將積極向中央爭取相關補助，並啟動合理營運成本調整研究案持續通盤檢討；現行市區公車路線皆屬虧損補貼路線，除虧損補貼，也需依靠業者永續經營及民眾支持，才能使公共運輸系統持續提供運輸服務。