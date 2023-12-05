聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣舒緩市區公車困境 每公里營運成本增10元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
為舒緩市區客運業者經營困境並提升駕駛員從業意願，竹縣府11月起每公里營運成本上調10元。記者郭政芬／攝影
為舒緩市區客運業者經營困境並提升駕駛員從業意願，竹縣府11月起每公里營運成本上調10元。記者郭政芬／攝影

為舒緩市區客運業者經營困境並提升駕駛員從業意願，新竹縣政府決議11月1日起，市區公車業者每車公里合理營運成本從42.981元調升至52.991元，增加10.01元；業者科技之星回應，這是好的開始，但塞車和高齡化仍是司機荒的隱憂，需要繼續克服。

竹縣市區公車合理營運成本自2015年審定後即未再調整，縣府交旅處長戴志君指出，竹縣近年面臨公路客運不續營困擾，考量業者經營不易，且為提升營運環境及保障民眾行不中斷，因此檢討並調整每車公里合理營運成本，以符合營運現狀。

竹縣市區公車目前有金牌客運和科技之星2家業者，科技之星昨回應，感謝縣府看見營運成本問題，願意提升運價，幫助很多；不過業者也面臨其他問題，包含新竹常塞車，為避免司機超過工時，得增加人手，也增加人事成本，且跑國道、砂石等薪資較高，吸引年輕司機，市區客運多為50、60歲年齡層偏高的司機，仍有司機荒的隱憂，但是至少縣府每公里調升提至52元，對舒緩經營困境是好的開始。

交旅處長戴志君說，調升後預估增加約1千萬元經費，將積極向中央爭取相關補助，並啟動合理營運成本調整研究案持續通盤檢討；現行市區公車路線皆屬虧損補貼路線，除虧損補貼，也需依靠業者永續經營及民眾支持，才能使公共運輸系統持續提供運輸服務。 

公車 新竹 塞車

延伸閱讀

竹縣仁慈醫院語言治療師增為2名 訓練協助早療兒

企業3度捐贈竹縣行動書車 深入社區盼提升閱讀力

竹縣紓緩市區公車困境 每公里營運成本調升10元

紓緩市區客運困境 竹縣宣布每公里營運成本上調10元

相關新聞

竹縣舒緩市區公車困境 每公里營運成本增10元

為舒緩市區客運業者經營困境並提升駕駛員從業意願，新竹縣政府決議11月1日起，市區公車業者每車公里合理營運成本從42.98...

啟用八年驚見鏽蝕 桃園橋梁明年編4千萬全面檢測

桃園市共28座索力橋，過往養護只靠目視判斷是否損傷，今年養工處檢測中壢區青塘園景觀橋時，意外發現才啟用8年內部就多處鏽蝕...

桃園市府推智慧學院 教公務員必上的5堂AI課

為讓公務員應用AI提升公務效率，解決更多市政問題，桃園市政府研考會與資科局12月開辦「智慧桃園學院」系列講座，首波以「A...

桃園虎頭山50年老樟樹被砍壞僅剩根部？風管處公布真相

桃園市虎頭山公園內1棵逾50年老樟樹，近日被砍到僅剩根部，部分網友懷疑是因長太茂密被嫌棄。對此，桃園市風景管理處澄清，主...

湖口兒童早療需求增加 仁慈醫院新增夜間語言治療服務

新竹縣湖口地區人口持續成長，兒童早療需求增加，新竹天主教仁慈醫院為幫助遲緩兒童增加融入社會的能力和機會，預計將於明年1月...

三代芥菜、三代蘿蔔齊聚一桌 苗栗公館農會福菜節推饗宴

苗栗縣公館鄉是「福菜的故鄉」，今年福菜節12月16日、17日登場，辦桌三代芥菜、三代蘿蔔齊聚，還有福菜館展示，田間音樂會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。