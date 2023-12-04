竹縣仁慈醫院語言治療師增為2名 訓練協助早療兒

新竹縣天主教仁慈醫院今天表示，因應人口成長需求，將新增1名語言治療師，且從明年1月起也增加夜間語言治療服務，訓練早療兒協助提升學習等能力。

院長張達人今天透過新聞資料表示，仁慈醫院4年前開設兒童早期療育，透過特殊設計的遊戲及活動分析技巧，給予適切挑戰來逐步提升能力，提升新湖地區早期療育的醫療品質，讓地方家長不用到處奔波尋找治療場所。

復健科組長陳英如指出，兒童引起發展遲緩的原因很多，大多數成因仍不明，但若能透過兒童早期療育給予適當療育，能有效幫助孩子提升整體學習等能力。

依據復健科統計，兒童早期療育以語言治療的需求最多，考量近年湖口地區人口持續成長，預計明年1月開始，語言治療師由1名增加為2名，並新增夜間語言治療服務，讓孩童也可選擇於夜間接受治療。

仁慈醫院表示，為幫助家庭經濟困頓的弱勢孩童，因發展遲緩無法就醫治療，復育科早期療育除了增加人力及服務時段外，也籌劃早療基金相關作業，盼助弱勢孩童能順利就醫治療，減輕家庭負擔。