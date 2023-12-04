桃園市府推智慧學院 教公務員必上的5堂AI課

為讓公務員應用AI提升公務效率，解決更多市政問題，桃園市政府研考會與資科局12月開辦「智慧桃園學院」系列講座，首波以「AI時代公務員必上的5堂課」為主題，從服務設計、科技應用、智慧城市、數據科學、法律面等角度，邀請各領域專家協助市府同仁「從AI到AI＋」，了解各領域與AI結合的可能性，為「智慧桃園」的推動注入更多創新能量。

研考會主委吳肇銘表示，成功的政策推動要從培養人才做起，市長張善政特別指示，要集結外部智慧、瞭解最新科技應用，提升公務同仁資訊與應用能力，因此特別推出「智慧桃園學院」專案，積極推動數位人才培力、提升專業知能。

吳肇銘表示，推動數位服務的首要關鍵是「服務設計」，要思考如何提供友善的政府服務、增加服務效率，因此「AI時代公務員必上的5堂課」首先邀請致遠體驗設計創辦人卓致遠，分享AI與服務設計議題；第2場講座則由生成式AI創新學院院長李啟龍，從圖形運用、影像與多媒體等主題，分享生成式AI工具的相關應用。

第3場邀請MIT城市科學實驗室亞洲區主任林家樑，從國際經驗分享「智慧城市與AI」；第4場由Deepbelief.ai人工智慧科學家尹相志，進一步與大家一同探討ChatGPT將如何改變未來知識工作；最後則由瀛睿律師事務所律師簡榮宗，深入淺出介紹人工智慧可能產生的法律問題。

吳肇銘表示，未來智慧桃園學院會針對不同科技主題推出實作導向的工作坊，如流程自動化（RPA）、生成式AI應用、資料數據分析、民眾服務與決策品質等內容，強化推動共識與跨機關合作，協助同仁業務面的創新思考，讓公務人員不再成為落後的科技使用者，也讓市民享有更便利、更智慧的生活環境。