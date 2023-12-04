企業3度捐贈竹縣行動書車 深入社區盼提升閱讀力

為滿足地方多元閱讀需求，新竹縣政府今天表示，宏致電子第3度捐贈縣府行動書車，以利深入社區方便當地民眾閱讀書籍，讓圖書資源散播到各個角落。

新竹縣政府今天在新竹縣二重國小舉行受贈儀式，宏致電子股份有限公司第3度捐贈行動書車。新竹縣政府秘書長陳季媛、竹東鎮長郭遠彰從宏致集團董事長袁万丁手中接過行動書車鑰匙，象徵正式啟用行動書車，二重國小校長蔡孟翰也出席見證。

新竹縣文化局長李安妤接受媒體聯訪表示，此行動書車以客庄橘為基底，搭配身著客家花布孩子，並結合在地特色地標設計，在表現傳統客家風味。

李安妤說，此行動書車將載著優質書籍深入竹東鎮內，不僅能為竹東學童閱讀能力培養扎根，也將深入每個社區角落讓不便親自到館借閱的讀者能夠享有借還書服務，體會閱讀的樂趣。

郭遠彰向中央社記者表示，這輛行動書車未來將乘載逾800冊竹東圖書館館藏，前往鎮內25個里提供閱讀資源，從竹東鎮二、三重地區開始進行，目前將以童書為主，陸續增加書籍。

袁万丁致詞指出，捐贈行動書車，造福客家鄉親，因圖書資源不易擴散到各角落，盼藉由此行動書車能對竹縣孩子的未來知識增長有所貢獻。

宏致電子曾於民國109年、111年間捐贈新竹縣政府共2輛行動書車，以便深入偏鄉，提供閱讀書籍，落實偏鄉教育均衡發展