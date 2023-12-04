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獨／吃到全台唯一「蜘蛛人聯名套餐」 麥當勞說話了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
網友指出，孩子在麥當勞吃嫩煎雞腿堡時，有一隻小蜘蛛從漢堡裡掉了出來，也還好蜘蛛掉了出來，不然應該已經被吃下肚。圖／取自FB竹東小鎮
網友指出，孩子在麥當勞吃嫩煎雞腿堡時，有一隻小蜘蛛從漢堡裡掉了出來，也還好蜘蛛掉了出來，不然應該已經被吃下肚。圖／取自FB竹東小鎮

新竹有民眾昨天中午帶著孩子到竹東麥當勞用餐，沒想到吃到一半竟從嫩煎雞腿堡裡掉出一隻小蜘蛛，讓民眾嚇得PO網抱怨：「好噁，都吃完了」。不少網友看見照片紛紛安慰：「你這個是跟蜘蛛人聯名的套餐」。台灣麥當勞也回覆，檢視廚房設備並確認環境清潔，均無發現可能造成該情事的環節，對於消費者不好的用餐體驗，麥當勞深感遺憾。

一名女子在臉書社團「竹東小鎮」貼出照片，只見一隻小蜘蛛出現在麥當勞紙袋上。女子回覆網友時指出，孩子在吃嫩煎雞腿堡時，有一隻小蜘蛛從漢堡裡掉了出來，也還好蜘蛛掉了出來，不然應該已經被吃下肚。不少網友見狀紛紛留言安慰：「還好你沒被咬到，不然就是威漫英雄了」、「不錯，還好不是半隻」、「加料耶！」

對此台灣麥當勞說明，台灣麥當勞重視食品衛生與顧客用餐經驗，餐廳於社群平台看到此反映後，立即檢視廚房設備並確認環境清潔，均無發現可能造成該情事的環節。

台灣麥當勞表示，對於消費者不好的用餐體驗，麥當勞深感遺憾，未來將持續以嚴謹的標準與程序，為食品安全把關；消費者若發現購買的產品內容不符，建議可直接向餐廳反映或致電客服專線，以利即時處理及進行顧客滿意服務。

新竹有民眾昨天中午帶著孩子到竹東麥當勞用餐，沒想到吃到一半竟從嫩煎雞腿堡裡掉出一隻小蜘蛛，讓民眾嚇得PO網抱怨。圖／取自FB竹東小鎮
新竹有民眾昨天中午帶著孩子到竹東麥當勞用餐，沒想到吃到一半竟從嫩煎雞腿堡裡掉出一隻小蜘蛛，讓民眾嚇得PO網抱怨。圖／取自FB竹東小鎮

麥當勞 蜘蛛

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