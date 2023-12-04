桃園虎頭山50年老樟樹被砍壞僅剩根部？風管處公布真相

桃園市虎頭山公園內1棵逾50年老樟樹，近日被砍到僅剩根部，部分網友懷疑是因長太茂密被嫌棄。對此，桃園市風景管理處澄清，主因是感染褐根病，經專家鑑定建議，才在廢止列管後公告伐除，避免樹體倒伏壓傷遊客。

桃園市公告列管受保護及特定樹木逾600棵，根據桃園市樹木保護資訊網，這棵樟樹原為市府列管的受保護樹木，編號為「桃園區109」，樹高逾20米，直徑0.81米、樹圍3米，位處虎頭山公園3號公廁旁，目前僅剩下根部。

有民眾拍下照片，發文稱「樟樹就這樣毀了！虎頭山公園管理處是這樣對待公園內的老樹，側面了解有人嫌棄他長得太茂盛遮蔽陽光，然後這樣就把他毀了，市政府是否要出面解釋一下」，貼文一出引發網友討論。

風管處澄清，日前綠美化廠商巡視，發現該數樹勢漸趨衰弱、枝葉枯萎，經採樣莖基部檢體，送農業部林業試驗所林木疫情鑑定中心鑑定，確定感染褐根病菌。

風管處表示，褐根病俗稱「樹癌」，一旦罹病，不只影響生長態勢衰弱、造成枝葉枯萎，更嚴重會造成根部腐朽喪失支撐力，只要經強風吹拂或其他外力推擠，隨時有倒塌風險。

風管處表示，由於這棵樟樹屬列管保護樹木，經通報市府農業局後，農業局請林試所博士張東柱現場判定，確認罹病褐根病，也建議管理單位應伐除，避免樹體倒伏壓傷遊客，經桃園市樹木保護審議會委員一致通過，11月21日該樹從桃園市列管受保護樹木中廢止，並於上月底伐除，同時在現場設置警戒線，避免遊客踩踏進入，再次造成病菌傳播。