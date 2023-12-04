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湖口兒童早療需求增加 仁慈醫院新增夜間語言治療服務

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹天主教仁慈醫院為幫助遲緩兒童增加融入社會的能力和機會，預計將於明年1月起再新增一位語言治療師，並新增夜間語言治療服務。圖／仁慈醫院提供
新竹天主教仁慈醫院為幫助遲緩兒童增加融入社會的能力和機會，預計將於明年1月起再新增一位語言治療師，並新增夜間語言治療服務。圖／仁慈醫院提供

新竹縣湖口地區人口持續成長，兒童早療需求增加，新竹天主教仁慈醫院為幫助遲緩兒童增加融入社會的能力和機會，預計將於明年1月起再新增一位語言治療師，並新增夜間語言治療服務，讓孩童也可選擇於夜間接受治療。同時近期也籌畫早療基金捐款作業，幫助弱勢的孩童能順利就醫治療，減輕家庭負擔。

仁慈醫院指出，引起發展遲緩兒童的原因很多，大多數成因仍是不明，兒童早期療育是在6歲以前發現兒童有發育遲緩傾向，給予適當療育，來介入孩子的成長過程，幫助發育比較慢的孩子迎頭趕上，增加孩子融入社會的能力和機會，減輕家庭負擔。

仁慈醫院表示，復健科自2019年12月開始啟動兒童早期療育及復健治療，透過特殊的遊戲設計及分析技巧，給予遲緩孩子適切的挑戰逐步提升能力，同時也方便新豐、湖口地區家長，不用到處奔波尋找治療場所，或舟車勞頓遠至其他鄉鎮接受復健治療。

仁慈醫院說明，近年來多數地區雖面臨少子化影響，但湖口地區人口仍持續成長，為發揮社區醫院功能，提供更優質醫療服務品質，經統計以語言治療方面的兒童早期療育需求最多，預計明年1月開始，語言治療師由1位增加至2位，並新增夜間語言治療服務，讓孩童也可選擇於夜間接受治療。

仁慈醫院表示，現今社會上存有家庭經濟困頓的弱勢孩童，因發展遲緩無法就醫治療，為使兒童能身心健全發展，除了增加人力及服務時段之外，仁慈醫院復健科近期籌畫早療基金的捐款作業，幫助弱勢的孩童能順利就醫治療，減輕家庭的負擔，並促進兒童健全發展。

語言 復健 新竹

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