女力爆發！ 苗栗縣議會12女議員寒冬送暖捐贈犬貓飼料

苗栗縣動物保護教育園區今年累計共收容了2200多隻毛寶貝，主食以犬貓飼料為主，為能讓毛寶貝飲食更均衡又豐富，苗栗縣議會副議長張淑芬偕縣長夫人陳美琦今天下午號召12位女議員，共同前往園區寒冬送暖捐贈一批飼料，並呼籲民眾領養代替購買。

苗栗縣議會本屆共有15位女議員，在副議長張淑芬號召下，今天下午2點左右共有12位溫暖女力議員一同用實際行動關懷，寒冬送暖捐贈毛孩飼料罐頭等物資，讓長時間住在收容所內的毛寶貝能夠過的舒適、吃得安心，不論是健康的、生病休養的或是長照區的毛孩們，都能夠有均衡的飲食。

張淑芬表示，今天捐贈犬貓飼料及罐頭等物資活動，除了讓毛孩可以溫暖幸福過寒冬，藉此拋磚引玉，透過公私協力提升收容品質，共同協助收容所犬貓福利，也希望民眾響應以認養代替購買，可到收容所挑選犬貓回家當寵物，讓毛寶貝們都能找到幸福歸宿。

苗栗縣長鍾東錦上任以來，積極推動打造友善動物城市的施政目標，包含有推動寵物嘉年華928狂犬病、加強源頭管理繁殖查核輔導、收容所周轉活化與加值(首推首年認養犬貓，送動物健檢及保險福利專案)及關心動物保護相關社會問題，藉由公私部門共同推動，朝友善飼主與寵物公共生活空間、完善動物照護產業，提升全縣寵物福利。