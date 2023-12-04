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國1新竹段掉落三條「大型鋼條」 43車閃避不及撞上警追肇事者

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
國道一號北上97.6公里處新竹段昨天凌晨12時40分，車道上突然出現掉落三條「大型鋼條」，陸續造成43部車輛受損，讓凌晨的國道「路肩變停車場」。記者王駿杰／翻攝自記者爆料網
國道一號北上97.6公里處新竹段昨天凌晨12時40分，車道上突然出現掉落三條「大型鋼條」，陸續造成43部車輛受損，讓凌晨的國道「路肩變停車場」。記者王駿杰／翻攝自記者爆料網

國道一號北上97.6公里處新竹段昨天凌晨12點40分，車道上突然出現掉落3條「大型鋼條」，黑夜中雖然有路燈及車輛的大燈，但視線仍十分昏暗，導致多輛行經的客、貨車沒能及時發現閃避，直接輾壓、撞上，所幸無人傷亡。這起事故陸續造成43部車輛受損，不少車因爆胎停在路肩等待拖吊，讓凌晨的國道「路肩變停車場」。

有駕駛指出，雖然事後發現掉落的鋼條體積龐大，但當下是深夜，視線不佳，加上開在國道上都有一定的行車速度，根本難以察覺就直接撞上，半夜車輛還拋錨在路肩實在很倒楣，一定會跟肇事車主求償。

警方指出，初步調查，掉落的「大型鋼條」屬長2公尺，寬、高各0.2公尺的H型鋼樑，疑不明車輛掉落於車道，造成多輛車行經該路段因撞擊車道H型鋼樑而肇事，警方獲報後立刻派遣巡邏車趕往處理，並在後方警戒，這起事故共造成43部車輛事故，車輛毀損處多半是爆胎、車體保險桿受損。

警方說，43輛受損車輛因輾過H型鋼樑，受損情況以輪胎爆胎為大宗，受損部位集中在底盤，也不少車輛側邊撞擊，車頭、車身板金凹陷，後續將由被害車主向肇事車主進行民事求償，財損難以估計。

警方表示，員警到場時，現場僅有不慎狀上H型鋼樑待拖吊的車輛，未發現肇事車輛，目前已調閱該路段沿途監視器，目前已掌握特定對象通知到案說明，但肇事者尚未前來應訊，警方除依照道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處3000以上1萬8000元以下罰鍰外，全案也依公共危險罪嫌送辦。

警方呼籲，用路人裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭的貨物應嚴密封固，裝置適當；載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂要確實關閉，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側。高速公路裝載貨物掉落致肇事，將依道路交通管理處罰條例處駕駛人三千元以上，一萬八元以下罰鍰。

警方指出，初步調查，掉落的「大型鋼條」屬H型鋼樑，疑不明車輛掉落於車道，造成多輛車行經該路段因撞擊車道H型鋼樑而肇事。圖／警方提供
警方指出，初步調查，掉落的「大型鋼條」屬H型鋼樑，疑不明車輛掉落於車道，造成多輛車行經該路段因撞擊車道H型鋼樑而肇事。圖／警方提供
這起事故陸續造成43部車輛受損，不少車因爆胎停在路肩等待拖吊。圖／警方提供
這起事故陸續造成43部車輛受損，不少車因爆胎停在路肩等待拖吊。圖／警方提供
國道一號北上97.6公里處新竹段昨天凌晨12點40分，車道上突然出現掉落3條「大型鋼條」，陸續造成43部車輛受損，讓凌晨的國道「路肩變停車場」。記者王駿杰／翻攝自記者爆料網
國道一號北上97.6公里處新竹段昨天凌晨12點40分，車道上突然出現掉落3條「大型鋼條」，陸續造成43部車輛受損，讓凌晨的國道「路肩變停車場」。記者王駿杰／翻攝自記者爆料網
這起事故陸續造成43部車輛受損，不少車因爆胎停在路肩等待拖吊。圖／警方提供
這起事故陸續造成43部車輛受損，不少車因爆胎停在路肩等待拖吊。圖／警方提供

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