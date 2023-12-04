關西、新埔人注意！本周五停水11小時 5400戶受影響

新竹縣民注意！台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所為辦理「112年關西淨水場供電設備檢驗、關西淨水場及芎林系統機電設備汰換工程」，本周五（8日）上午9時至晚間8時止，關西、新埔地區共計11小時停水施工，預計影響約5400戶，提醒民眾提早儲水備用，並配合節約用水。

台灣自來水公司指出，為配合辦理「關西淨水場供電設備檢驗、關西淨水場及芎林系統機電設備汰換工程」，本周五（8日），上午9時至晚間8時共計11小時停水施工。停水區域包括關西全鎮（不含東平里）、新埔鎮內立里、寶石里、文山里（竹16線）等，如遇雨天或因特殊原因致無法施工時，另擇期辦理。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早儲水備用，並配合節約用水。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災。不僅如此，供水管網產生負壓吸入污水，也會危害用水衛生安全。此外若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸污染發生。