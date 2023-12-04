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車禍無外傷未就醫但疼痛加遽 幾天後再檢查竟是腰椎骨折

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
為恭紀念醫院李文源呼籲，民眾在發生交通事故時，身體受到碰撞或跌倒，應先就醫檢查，以避免錯過黃金治療時機。圖／為恭紀念醫院提供
為恭紀念醫院李文源呼籲，民眾在發生交通事故時，身體受到碰撞或跌倒，應先就醫檢查，以避免錯過黃金治療時機。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗縣頭份市一名年逾8旬林姓老婦人，日前因全身痛痠痛數天，尤其腰部有劇烈疼痛，並伴隨彎腰和行走困難，已影響到日常生活，到為恭紀念醫院門診時，稱說幾天前曾在路口與機車發生碰撞，因當下無明顯傷勢，不以為意各自離開事故現場並未就醫，未料經檢查後發現，第三節及第四節腰椎有壓迫性骨折，幸治療後復原情況良好。

主攻神經外科的為恭紀念醫院李文源表示，林婦雖患有高血壓及氣喘病史，但平時健康狀況維持良好，於就診時表示背部疼痛不適，經詢問才告知幾天前與他人發生車禍碰撞，他判斷應是有傷及腰椎，立即安排核磁共振檢查，結果發現第三節及第四節腰椎壓迫性骨折，隨後安排入院接受椎體成型術治療。

他說，治療壓迫性骨折有保守療法如服藥控制疼痛、穿脊椎固定背架，也有侵入性療法如外科手術固定脊椎。而經皮椎體成型術是近年來發展出來的一種新的治療方法，其控制疼痛的效果比服藥好且快，相對於手術而言，侵入性更低，其治療方法僅在背後皮膚切開讓穿刺針進入，傷口小，不需要縫合，治療完成後第二天即可出院，大約80%到90%患者有明顯止痛效果。

他也呼籲，民眾在發生交通事故時，身體受到碰撞或跌倒要保持警覺心，切勿因當下沒感到疼痛就未就醫，因為在發生緊急事故時，腎上腺素上升通常不容易察覺疼痛，建議事故發生當下應先就醫檢查，以避免錯過黃金治療時機。

壓迫性骨折 手術

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