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桃園市管制烏賊車 增設內壢空氣品質維護區

中央社／ 桃園4日電

桃園市政府環保局為提供民眾更好的空氣品質，今天宣布增設內壢空氣品質維護區，並首次納入三期柴油大客貨車及結合公車移動式AI智慧偵測系統，並於明年1月1日起實施。

環保局上午發布新聞稿表示，北桃園已實施桃園機場及龜山三環兩處空維區，民眾關心的PM2.5排放量已減少了1成以上，考量南桃園內壢地區有醫院及學校，屬敏感族群活動熱區，且周邊正推動桃園鐵路地下化，交通車流量龐大，因此再增設「桃園市內壢空氣品質維護區」。

環保局說，管制對象為95年9月30日（含）以前出廠柴油大客貨車，如未取得1年內排煙檢測合格紀錄不得進入，內壢空維區全面採科技執法，除透過固定車辨24小時稽查取締違規者。更結合AI移動式車辨系統，進行限期通知到檢，解決烏賊車問題。

環保局指出，環保局也與工研院合作推動遙測鷹眼計畫，在執行機車排煙檢驗時，讓民眾檢驗停等時間大幅減少9成以上，10秒內即可快速判讀機車污染風險，減少機車怠速污染。

環保局長陳世偉指出，「空氣品質維護區」施行法源是依照空氣污染防制法規定，各級主管機關得視空氣品質需求及污染特性，因地制宜劃設空氣品質維護區，實施移動污染源管制措施。違反規定進入者，將依據空氣污染防制法第76條第2項規定，處以新台幣500元以上至6萬元以下罰鍰。

桃園機場 空氣品質 環保局長

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