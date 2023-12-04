竹市影博館熄燈後重新開館營運 將辦「TEFF歐洲影展」

新竹市影像博物館結合影院、書店、餐廳等委外經營的「或者光盒子」今年8月因營運困難，廠商提前與市府解約只營運到8月底。市府文化局今指出，經4個月調整，目前由文化局接管採政府直營，將於8日重新開館營運，並與歐洲經貿辦事處合作舉辦第19屆「TEFF歐洲影展」，聯合英國、法國、立陶宛、匈牙利、西班牙等15個歐洲國家，精選15部歐洲影片，於8至28日免費放映。

「新竹市影像博物館」（昔稱有樂館）於1933年開幕，為全台首座具有冷卻設備的歐化劇場，建築形式融合古羅馬與阿拉伯建築風格，為竹市歷史建築。

文化局表示，3年前與鴻梅文創就歷史建築新竹市影像博物館依據促參法，簽定委託營運管理契約，並以「或者光盒子」為名進行營運，但該公司於今年7月21日發函向文化局反映近期營運團隊因人事變動，且幅度甚鉅，餐飲空間團隊之組建陷入困難，難以維持穩定的服務品質，無法履行契約內容，將提前終止契約，營運到8月31日止。

文化局說，影像博物館因業者經營考量主動解約，因此，文化局接管由政府直營，市府積極推動「美感新竹」施政策略，希望透過與歐洲經貿辦事處合辦第19屆「TEFF歐洲影展」的機會，提供民眾多元的觀影體驗，並促進國際文化交流。

文化局指出，為讓民眾更貼近電影文化發展歷史，市府將影像博物館所珍藏、早年用於印製電影廣告傳單的鋅版圖案，以網版印刷方式進行復刻，將於本月8至15日開館首周，每日限量提供20人進行印刷體驗。

12月16、17日影像博物館前方的有樂廣場，則會舉辦手作市集，另外，這兩天影博館將化身為竹夢記憶「館館探索實境解謎」活動的解謎關卡之一；23日、24日則有美食市集，並有精彩的馬戲雜耍、佛朗明哥舞蹈、踢踏舞蹈的熱鬧演出，邀請市民一同歡慶開館。影博館開館時間為周二至周日上午9點半至晚間9點，周一休館。