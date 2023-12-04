感謝爭取精神病友醫療資源 家屬民團路口力挺王婉諭

時代力量新竹縣第二選區立法委員參選人王婉諭開啟「百工百業挺婉諭」路口計畫，繼前晚由「工程師後援會」打頭陣後，昨晚由「精神病友及家屬團體」接棒，台灣精神健康改革聯盟召集人廖福源、台灣家連家精神健康教育協會理事長黃莉玲也現身路口力挺，並感謝王婉諭爭取精神疾病長效針劑經費以及年輕族群心理諮商補助，盼她續留國會。

王婉諭指出，身為被害者家屬，為了避免再有任何人經歷她的痛楚，上任後率先提出「精神衛生法」全案修正，時隔 17 年未修法的「精神衛生法」終於也在去年的11月修法三讀。

王婉諭表示，她上任後走訪全台各地的精神社區機構、醫療機構，並且和各領域的專家學者對談，就是這樣勤跑地方、腳踏實地的走訪，讓她認識了各地醫師、諮商師、社工、家屬到病友，更讓她有能力釐清台灣社會安全網與精神支持系統真正的困境。

王婉諭指出，她從未忘記自己的政治承諾，上任後率先提出「精神衛生法」全案修正，歷經超過40小時的審查與協商後，在去年的11月29日終於完成了修法三讀，在修法過程中，給予她支持與協助的，就是這些站在她身邊的民間團體夥伴。

廖福源強調，這是他們第一次為政治人物站台，因為數十年來除了王婉諭，從未有立法委員如此投入改善精神病友處境，爭取到非常多醫療與社區支持資源，從精神疾病長效針劑經費、社安往訪視人力大幅提升、49間精神病友會所與71間心衛中心，到年輕族群心理諮商補助。

王婉諭表示，作為一位犯罪被害者家屬出身的立委，精神病友與家屬團體對她的支持，意義非常不同，未來她也將秉持從政初衷，繼續守護台灣人民的精神健康。