113年竹市總預算三讀通過 小刪6002萬元　高虹安：同心共創市民福祉

新竹市議會今三讀通過113年度新竹市總預算案，113年度歲入編列273億9906萬8000元，較今年增加21億3037萬9000元，歲出編列281億7085萬5000元，經市議會刪減6002萬元，占比0.21%，刪減後歲出預算281億1083萬5000元。市長高虹安表示，市府將秉持資源妥適分配並遵守財政紀律原則，「當用則用，當省則省」，以穩健有計畫的步伐加速推動各項市政，期許未來府會持續團結一心，共同為新竹市民創造最大福祉。

主計處表示，歲出經常門增加部分，主要是配合軍公教人員調薪、代理教師完整聘期、警消勤務加給調增等所致，市府亦持續推動凍卵補助、放寬好孕專車搭乘資格、提高生育津貼為每胎3萬元、升級「敬老卡」適用範圍、開辦弱勢長輩營養金補助、長照日照機構專車輔導獎助等社福經費，打造年輕一代「願婚、敢生、樂養」的婚育環境，並全方位照護長輩。此外，在環保、消防、殯葬、動保、公園管理、清潔等方面的人力或施作次數也同步增加，提供市民更完善的服務與環境品質。

主計處說明，針對各項重大建設及設備經費計有47.65億元，較今年增加3.2億元，增幅7.18％，主要編列包括慈雲路空中行人步道橋工程1.53億元、改善國民中小學校園環境3.7億元、增設及修繕非營利幼兒園1.69億元、通學步道改善計畫2.57億元、汙水下水道建設2.4億元、道路養護工程1.63億元、汰換各式消防車輛1.3億元，以及交通警察隊辦公廳舍興建工程及汰換車輛1.01億元，讓市民享有更優質便利的生活環境。

高虹安說，所有預算建立在十大施政策略基礎之上，感謝議會支持，市府秉持財政紀律，以市民福祉為依歸，確實執行預算及推動各項施政，持續落實有感政策，盼為竹市帶來嶄新氣象，打造屬於新竹市民的「安居科技城」。