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竹市愛享冰箱 7萬多人受惠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市政府積極輔導社區成立「愛享冰箱」，號召各界加入愛心捐贈行列，分享食物給需要的民眾，目前已設8處據點；市府昨指出，截至今年11月，愛享冰箱已分享20噸食物給7萬1889人，成果亮眼，也希望更多人持續分享或取用。

市長高虹安表示，愛享冰箱因疫情停辦3年，疫情趨緩後，市府立即重啟，原有東區4處、北區2處及香山1處據點，上月初在舊社市民活動中心成立新據點，拓展為8處，每周一至周六分別提供為社區長者、弱勢民眾提供更好的餐食營養，「讓每一口食物，發揮應有的價值」。

「溫飽或許在某個角落還是難題。」舊社社區發展協會理事長劉華玄說，盼透過社區愛享冰箱讓食物不被浪費，又能照顧需要的民眾，一舉兩得。

市府社會處表示，成立冰箱據點絕非易事，除了前期發想、統籌規畫，實際執行也必須考量人力與物資，活動募集愛心食品，由社區志工運送、篩選、包裝及標示使用日期等，確保食物在效期內讓有需要的人取用。

愛享冰箱8個據點服務時間不同，有意願分享或有需求的民眾可至社會處官網查詢據點資訊，或電洽社會處社會行政科( 03-5351502 )、竹市社區培力育成中心( 03-5329085 )。

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