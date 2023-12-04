聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市愛享冰箱 7萬多人受惠
新竹市政府積極輔導社區成立「愛享冰箱」，號召各界加入愛心捐贈行列，分享食物給需要的民眾，目前已設8處據點；市府昨指出，截至今年11月，愛享冰箱已分享20噸食物給7萬1889人，成果亮眼，也希望更多人持續分享或取用。
市長高虹安表示，愛享冰箱因疫情停辦3年，疫情趨緩後，市府立即重啟，原有東區4處、北區2處及香山1處據點，上月初在舊社市民活動中心成立新據點，拓展為8處，每周一至周六分別提供為社區長者、弱勢民眾提供更好的餐食營養，「讓每一口食物，發揮應有的價值」。
「溫飽或許在某個角落還是難題。」舊社社區發展協會理事長劉華玄說，盼透過社區愛享冰箱讓食物不被浪費，又能照顧需要的民眾，一舉兩得。
市府社會處表示，成立冰箱據點絕非易事，除了前期發想、統籌規畫，實際執行也必須考量人力與物資，活動募集愛心食品，由社區志工運送、篩選、包裝及標示使用日期等，確保食物在效期內讓有需要的人取用。
愛享冰箱8個據點服務時間不同，有意願分享或有需求的民眾可至社會處官網查詢據點資訊，或電洽社會處社會行政科( 03-5351502 )、竹市社區培力育成中心( 03-5329085 )。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言