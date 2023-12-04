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王爺壟分隔島斑駁 竹縣將改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣湖口鄉竹7-1線中山路段是王爺壟門面，但中央分隔島卻樣式不一，中央分隔島有一段沒有花台植栽，且老舊脫漆造成行車危險。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉竹7-1線中山路段是王爺壟門面，但中央分隔島卻樣式不一，中央分隔島有一段沒有花台植栽，且老舊脫漆造成行車危險。記者黃羿馨／攝影

新竹縣湖口鄉今年人口已突破8萬2千人，其中王爺壟重畫區更移入眾多年輕家庭和科技從業人員，不過議員陳栢誠指出，竹7-1線中山路段是王爺壟門面，中央分隔島卻樣式不統一，且斑駁老舊造成夜間行車危險；湖口鄉長吳淑君更說，分隔島前後沒對直，曾有代表撞上。縣府表示，明年將編列預算朝統一樣式改善。

湖口鄉人口僅次竹北市、竹東鎮，更是全國第二大鄉，其中湖口王爺壟重畫區鄰近高達6萬人口就業的新竹工業區，加上交通便利，僅約5至10分即可抵達國道1號湖口交流道，南下可直達竹科，或是北往桃園、台北通勤，吸引大量年輕家庭和科技從業人員移入。

陳栢誠指出，王爺壟重畫區已成為湖口鄉的「地王」，可說是新興門面，但是進入王爺壟的竹7-1線中山路段，在中美路和達生八街間，中央分隔島的形式並不統一，甚至斑駁損壞，既影響安全也不美觀，盼縣府能統一樣式。

吳淑君說，當地分隔島20多年來老舊斑駁，前後沒對直，若下雨視線不佳，很容易撞上，20多年前新埔代表會副主席因此出車禍，而斑駁很大的原因，也是被車輛擦撞。

工務處代理處長陳盈州表示，養護科已研議朝統一分隔島方式評估，將從明年鄉道養護預算編列相關經費改善，確切核定經費和改善計畫需經設計後才能得知；至於是否對齊分隔島，因事涉道路整體規畫和調整，會再跟公所討論才能確定。

重畫區 新竹

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