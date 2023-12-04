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肉品市場改建 冷鏈助桃園豬外銷

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
行政院副院長鄭文燦（左四）、桃園市副市長王明鉅（左三）昨參加桃園市肉品市場改建動土典禮，也享用豬肉美食。記者朱冠諭／攝影
行政院副院長鄭文燦（左四）、桃園市副市長王明鉅（左三）昨參加桃園市肉品市場改建動土典禮，也享用豬肉美食。記者朱冠諭／攝影

全國多處肉品市場陸續升級，桃園市肉品市場是北台灣最大的肉品市場，現代化屠宰場改建工程卻因疫情延宕，昨天終於動工，將斥資15.1億升級冷鏈物流系統，新設冷鏈物流大樓、標準現代化生產線、廢水相關設備等，並分期分區施工，確保不影響營運。

桃園市肉品市場每日屠宰豬隻約1000頭，拍賣約2300頭，供應北部地區溫體豬肉；副市長王明鉅說，肉品市場營運40多年，設備老舊，無法有效落實清潔與汙染動線分開、冷鏈保存等措施，導致雖鄰近桃園機場，但桃園豬肉卻無法外銷。

為完善冷鏈物流系統、符合屠宰場國際標準，市府爭取經費改建，中央2021年核定補助，工程原訂去年開工、2024年完工，但受疫情缺工缺料影響流標1次，市長張善政拍板預算從12億拉高到15.1億，工程終於在今年10月成功發包。

行政院副院長鄭文燦表示，第1期改建經費6.47億，農業部補助7成、市府2成、肉品市場自籌1成，將新建屠宰線、預冷室、去骨分切室、冷藏冷凍庫，預計2026年完工；由於豬隻易受汙染，未來豬隻、肉品動線分開，肉品經過更安全檢查程序，對人、豬都友善。

桃園市與屏東縣分居南北養豬重鎮，桃園黑毛豬過去在市場能見度不高，市府推出「桃園豬證明標章」推廣，市府農業局認為肉品市場升級更有助「桃園豬」拓展市場，王明鉅也說，希望改建完工後，不只有助外銷，未來中部以北的消費者都能吃到桃園豬。

議員張桂綿表示，肉品市場曾被多次反映臭味問題，加上裝載豬隻、肉品的車輛進出沒分流，容易導致衛生疑慮，都是後續改建應注意的重點；議員牛煦庭說，當地離坑子溪休閒農業區不遠，附近也有機捷，可善用交通區位優勢，結合在地肉品美食體驗，往觀光工廠方向思考。

豬肉 桃園機場

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