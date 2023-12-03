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新竹代天府捐救護車 竹市消防局近年受贈超過6000萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹代天府購置功能完善且安全性更加提升的救護車1輛。圖／新竹市政府提供
新竹代天府購置功能完善且安全性更加提升的救護車1輛。圖／新竹市政府提供

新竹代天府為竹市北區蟹仔埔當地信仰中心，今年正逢代天府55周年慶典，在彭德林主委及各委員們發願下，購置功能完善且安全性更加提升的救護車1輛，今在代天府廟前舉行救護車捐贈儀式，由市長高虹安代表市府受贈，高虹安說，竹市近一年來民間團體捐贈消防局各式車輛及裝備總金額已超過6123萬元，這次再增加價值407萬元裝備完善的救護車輛，市府會積極爭取提供消防員最好的福利、最佳的裝備、最完整的照顧。

消防局長李世恭指出，新竹代天府委員所捐贈的救護車設備齊全，擁有12導程心電圖機，讓急性心肌梗塞的患者，能縮短接受心導管手術的時間並改善患者的預後，加上巴騰堡格紋外觀設計，除了美觀外，其高度反光性，讓民眾在夜間能清晰辨識救護車，進而降低與救護車發生事故率，提升出勤人員執勤安全性，亦保障受傷病患與用路人安全。

李世恭說，目前消防局救護車皆配有自動體外心肺復甦機，讓OHCA患者在運送就醫的過程中，仍能維持高品質的CPR，提高患者恢復自主心跳的機率，截至目前為止本局OHCA人數235人，救活人數110人，康復人數26人，救活率46.8%、康復率約11%，消防同仁努力救援、表現優異，未來也會持續努力，在消防、救護、搶救中守護竹市市民的人身安全。

高虹安說，感謝代天府在五十五周年慶生日的時間捐出救護車，新竹代天府不只是能在信仰精神上給予民眾心靈慰藉，更是用實際行動守護竹市市民，也特別感謝市議會議員們對竹市消防局在預算上的支持，不管是在消防員額增補上、消防設施設備上，明年也編列了超過一億的預算，共同支持竹市消防員的救災救援工作。

新竹代天府購置功能完善且安全性更加提升的救護車1輛，今在代天府廟前舉行救護車捐贈儀式，由市長高虹安（中）代表市府受贈。圖／新竹市政府提供
新竹代天府購置功能完善且安全性更加提升的救護車1輛，今在代天府廟前舉行救護車捐贈儀式，由市長高虹安（中）代表市府受贈。圖／新竹市政府提供

新竹 消防員 高虹安

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