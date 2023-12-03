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小心流感！竹市第47周類流感急門診 總人數達1678人

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府統計，11月19日至25日竹市第47周類流感急門診就診總人數為1678人、佔急門診就醫人數1.65%。圖／新竹市政府提供
新竹市府統計，11月19日至25日竹市第47周類流感急門診就診總人數為1678人、佔急門診就醫人數1.65%。圖／新竹市政府提供

近期大陸北方類流感疫情等呼吸道疾病連續5周攀升，且以幼童為其高風險對象。新竹市府統計，11月19日至25日竹市第47周類流感急門診就診總人數為1678人、佔急門診就醫人數1.65%，市府呼籲市民儘快施打流感和新冠XBB疫苗，以維護自身健康並保護家中長者及幼童免於感染重症的風險，提醒如有計畫前往大陸的民眾，更要做好各項防護措施，以守護自身健康。

市府指出，近期國內外已進入類流感流行期，針對大陸地區流行的病原體，包括「流感病毒黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和新冠病毒」等，市府將主動進行疾病監測與掌握外，亦同步加強竹市入境有症狀者追蹤管理、加強醫院人流及看診就醫數監測、強化醫療院所TOCC問診敏感度。

衛生局提醒，65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等為易發生流感併發重症的高危險群，應多加留意，這次大陸出現的類流感疫情，更是以幼童感染居多，因此，市民家中如有人出現現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。

另外，民眾應勤洗手、戴口罩，加強手部及呼吸道衛生，如出現類流感症狀，應戴上口罩儘速就醫，並落實生病不上班、不上學；另外，醫師也須提高警覺，對於符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件的患者應及早給藥，以降低流感併發重症發生的風險。

衛生局呼籲，流感高峰期即將來臨，竹市克流感藥劑佈點共計有74家公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構，詳情可至網頁（https://reurl.cc/l764G6）查詢，歡迎民眾多加利用，也邀請市民共同來打疫苗提升保護力「疫苗1+1護健康剛剛好」，有關流感相關資訊可上衛生局網頁（https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp）查詢，若有疑問請撥打1999市民專線或衛生局防疫專線03-5355130洽詢。

類流感 衛生局 風險 流感病毒 黴漿菌

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