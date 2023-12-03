疫情缺工延1年、經費增3億…桃園肉品市場改建今動工

桃園市肉品市場是北台灣最大的肉品市場，營運近50年，因場區及設備老舊，缺乏完善冷鏈物流系統，市府向中央爭取補助，斥資15.1億升級冷鏈物流系統。工程經多年規畫，今天動工，未來將新設標準現代化生產線、冷鏈系統、廢水相關設備等設施，並分期分區施工，確保不影響營運。

桃園市肉品市場每日屠宰豬隻約1000頭，拍賣約2300頭，供應北部地區溫體豬肉，但缺乏完善冷鏈物流系統，不符合屠宰場國際標準。在市府爭取下，中央2021年核定補助，規畫新設標準現代化生產線、冷鏈系統、廢水相關設備、冷鏈物流大樓、小客車停車場等設施。

該工程原訂去年開工、2024年完工，但受疫情缺工缺料影響，預算從12億拉高到15.1億，最後市長張善政拍板增加預算，工程終於在10月成功發包，今天動工。

行政院副院長鄭文燦參加開工典禮表示，第一期改建經費6.47億，其中農業部補助7成、市府2成、肉品市場自籌1成，將新建屠宰線、預冷室、去骨分切室、冷藏冷凍庫，預計2026年完工；由於豬隻容易受汙染，未來豬隻、肉品動線分開，肉品可經過更安全的檢查程序，對人、豬都友善。

桃園市副市長王明鉅表示，桃園市養豬業者8成以上飼養黑毛豬，黑毛豬肉質好、價格高，然而受限肉品市場設備老舊，無法有效落實清潔與汙染動線分開、冷鏈保存，導致雖鄰近桃園機場，桃園豬肉卻無法外銷。

王明鉅說，經農業部及養豬業者努力，口蹄疫和傳統豬瘟已相繼拔針，希望肉品市場改建完工後，不只有助外銷，未來中部以北的消費者都能吃到桃園豬肉。