不再等到天荒地老 桃園火車站行人專用時相11月底啟用

桃園火車站前人車險象環生，市府推動「舊市區空間再生計畫」，調整站前標線、計程車排班區，並設置行人專用時相，盼分流人車。市府交通局今天表示，新設的行人專用時相已於上月30日啟用，經初步觀察，人車交織衝突明顯降低，且車流紓解效果良好、無回堵情形，後續將持續觀察車流狀況，適時調整號誌秒數。

桃園火車站前人車密集，周邊道路常是行人事故熱點，為改善站前交通，交通局上月8日調整桃園火車站行人與車行動線，縮短行人穿越道路距離，設置護欄提供行人安全友善通行及停等空間，並藉由行車動線調整，降低長壽街往大同路及計程車排班區的車流交織。

交通局11月底再新設行人專用時相，交通局長張新福表示，過去站前從未設置過行人專用時相，主因是過去站前呈圓環配置，若設置號誌管制，車流會回堵到復興路與中正路口，不過基於人本交通理念，市府針對桃園火車站前空間全面檢討，重新配置車行及人行環境，且經市府與台電協調，11月16日申請用電，11月30日設置完成、正式通電啟用。

目前行人專用時相開啟時間為每日上午6點至午夜12點，該路口共有三個方向，各開啟一次綠燈的時間約25至30秒，三個方向開啟一次綠燈的時間加總起來計有80秒，代表每一個方向等紅燈最多約50至55秒；午夜12點至上午6點時段則維持閃燈運作。