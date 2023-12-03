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捐出20噸愛心食物 竹市愛享冰箱超過7萬人受惠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今指出，截至今年11月，愛享冰箱已分享20噸食物給7萬1889名有需要的民眾。圖/新竹市政府提供
市府今指出，截至今年11月，愛享冰箱已分享20噸食物給7萬1889名有需要的民眾。圖/新竹市政府提供

新竹市政府積極輔導社區成立「愛享冰箱」，號召各界加入愛心捐贈行列，分享食物給需要的民眾，在市府的協助下，上月初於北區舊社市民活動中心成立社區愛享冰箱據點，目前竹市已有8處愛享冰箱據點；市府今指出，截至今年11月，愛享冰箱已分享20噸食物給7萬1889名有需要的民眾，成果亮眼，希望藉由市府與民間共同努力，以分享你多餘的食物、取用你需要的食物」理念幫助需要的人。

市長高虹安表示，新竹市愛享冰箱活動先前因疫情停辦3年，直到疫情趨緩後，市府立即重啟愛心食材捐贈活動，全市原有7處愛享冰箱據點，分別為東區4座、北區2座及香山區1座，加上上月初在舊社市民活動中心成立的新據點，讓竹市愛享冰箱據點拓展為8處，每周一至周六分別有據點提供服務，截至11月已分享2萬143公斤、相當於20噸的食物，為社區長者、弱勢民眾提供更好的餐食營養，「讓每一口食物，發揮應有的價值」。

「溫飽或許在某個角落還是難題。」舊社社區發展協會理事長劉華玄說，盼透過社區愛享冰箱，不僅能讓食物不被浪費，又能照顧社區內需要的民眾，一舉兩得。劉華玄曾多次至竹市下竹社區、科園社區與民富社區等愛享冰箱據點觀摩學習，了解志工人力分配、物資篩選、包裝、明示賞味期限等細節，以及管理現場領取物資時的安全維護，期望幫助真正有需要的民眾。

社會處表示，成立冰箱據點絕非易事，除了前期的發想、統籌規畫，實際執行也必須考量人力與物資。社區愛享冰箱不僅減少食物浪費，同時也讓有需要的人都能填飽肚子，透過將募集來的愛心食品，由社區志工們運送、篩選、包裝及標示使用日期等工作，以確保食物的有效期限。

社會處說，竹市愛享冰箱8個據點服務時間都不同，有意願分享或有需求的民眾可至社會處官網，查詢新竹市愛享冰箱據點資訊，或電洽社會處社會行政科( 03-5351502 )、竹市社區培力育成中心( 03-5329085 )。

市府今指出，截至今年11月，愛享冰箱已分享20噸食物給7萬1889名有需要的民眾，成果亮眼。圖/新竹市政府提供
市府今指出，截至今年11月，愛享冰箱已分享20噸食物給7萬1889名有需要的民眾，成果亮眼。圖/新竹市政府提供

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