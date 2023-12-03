快訊

比iPhone 15 Pro更多功能？ iPhone 16傳全系列搭載「動作按鈕」

不需頻繁清洗！專家曝4種東西太常洗可能會破壞質料和觸感

中壢家樂福凌晨大火 竟是3男用殺蟲劑、打火機玩火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拍到了！苗栗西湖石虎生態給付由點成面 11戶有4戶現蹤

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
農業部苗栗區農業改良場今年輔導西湖鄉11戶有機農家，25公頃加入石虎生態給付行列，也拍到石虎現蹤。圖／苗栗縣政府提供
農業部苗栗區農業改良場今年輔導西湖鄉11戶有機農家，25公頃加入石虎生態給付行列，也拍到石虎現蹤。圖／苗栗縣政府提供

農業部苗栗區農業改良場今年輔導西湖鄉11戶有機農家，25公頃加入石虎生態給付行列，石虎友善棲地由點拓展成面，縣府統計近7個月有4戶拍到石虎，農改場近日將發表「石虎在我家」的成果。

石虎是台灣生態保育指標重要物種，苗栗縣最重要棲地，縣府2019年結合農業部林業及自然保育署，辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，以保育石虎為對象給付生態薪水，其中，生態給付部分，過去農家單打獨鬥，友善石虎棲地分散，苗栗農改場今年輔導西湖鄉11戶、25公頃加入，由點擴展成面。

縣府農業處自然生態保育科統計，西湖鄉友善農地前年16公頃、去年19公頃，今年因此大幅增加到28公頃，農家人數也從15人、17人，到26人，更令人高興的是今年5月以來，11處農地監測拍到石虎，其中5戶有機農戶，苗栗農改場輔導的有4戶。

苗栗農改場指出，石虎因棲地接近人類，環境破碎化，面臨生存的威脅，農改場國土綠網團隊建置國土生態友善示範場域，輔導西湖鄉11家有機友善農場，申請石虎生態給付，並建置生態廊道，展現兼具生產、生態及生活的友善農業模式。

苗栗農改場長呂秀英說，11家示範場域農戶，生產作物有柑橘類、南瓜、稻米、高梁、草莓，及咖啡、苦茶等，陸續監測石虎及多種保育類動物現蹤，驗證了「環境友善，石虎再現」，12月6日將在西湖鄉多多龍有機農場，辦理石虎在我家輔導成果發表暨農產品展示會。

農業部苗栗區農業改良場今年輔導西湖鄉11戶有機農家，25公頃加入石虎生態給付行列，也拍到石虎現蹤。圖／苗栗區農業改良場提供
農業部苗栗區農業改良場今年輔導西湖鄉11戶有機農家，25公頃加入石虎生態給付行列，也拍到石虎現蹤。圖／苗栗區農業改良場提供

石虎 農改場 農業部

延伸閱讀

農業部辦聯合開放日種苗節 中央地方合推「地產地銷」

台積電苗栗再設廠？ 鍾東錦：竹南占天時、地利

客運駕駛人力嚴重不足 新竹客運27日起調整苗栗9條路線

苗栗後龍溪畔野火燒 地方擔心石虎棲地受災

相關新聞

火吻5年後 苑裡百年市場將重建

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場5年前發生大火，老市場的重建工程一波三折，鎮公所今年終於排除萬難，在陸續完成統包工程、歷史建築規...

捐出20噸愛心食物 竹市愛享冰箱超過7萬人受惠

新竹市政府積極輔導社區成立「愛享冰箱」，號召各界加入愛心捐贈行列，分享食物給需要的民眾，在市府的協助下，上月初於北區舊社...

拍到了！苗栗西湖石虎生態給付由點成面 11戶有4戶現蹤

農業部苗栗區農業改良場今年輔導西湖鄉11戶有機農家，25公頃加入石虎生態給付行列，石虎友善棲地由點拓展成面，縣府統計近7...

桃園復興旱期缺水 爭取增水源

桃園市復興區位處山區地勢較高，自來水普及率全市最低，每逢旱期飽受缺水之苦。市長張善政指示水務局在羅浮、溪口2里挖掘備用井...

國道客運710喊卡 同業代駛救急

桃園市大溪市區往返新北市永寧捷運站的國道客運「710」路線，因現行客運業者捷順交通調整營運策略，路線行駛只到明天。桃園市...

陳永源手繪家鄉 鍾情新竹老建築

新竹市政府參議陳永源在竹市土生土長，5年前愛上速寫，因自身工程背景，特別鍾情描繪建築，尤其古蹟與歷史建物。今年市府發行的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。