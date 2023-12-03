拍到了！苗栗西湖石虎生態給付由點成面 11戶有4戶現蹤

農業部苗栗區農業改良場今年輔導西湖鄉11戶有機農家，25公頃加入石虎生態給付行列，石虎友善棲地由點拓展成面，縣府統計近7個月有4戶拍到石虎，農改場近日將發表「石虎在我家」的成果。

石虎是台灣生態保育指標重要物種，苗栗縣最重要棲地，縣府2019年結合農業部林業及自然保育署，辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，以保育石虎為對象給付生態薪水，其中，生態給付部分，過去農家單打獨鬥，友善石虎棲地分散，苗栗農改場今年輔導西湖鄉11戶、25公頃加入，由點擴展成面。

縣府農業處自然生態保育科統計，西湖鄉友善農地前年16公頃、去年19公頃，今年因此大幅增加到28公頃，農家人數也從15人、17人，到26人，更令人高興的是今年5月以來，11處農地監測拍到石虎，其中5戶有機農戶，苗栗農改場輔導的有4戶。

苗栗農改場指出，石虎因棲地接近人類，環境破碎化，面臨生存的威脅，農改場國土綠網團隊建置國土生態友善示範場域，輔導西湖鄉11家有機友善農場，申請石虎生態給付，並建置生態廊道，展現兼具生產、生態及生活的友善農業模式。