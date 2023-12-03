陳永源手繪家鄉 鍾情新竹老建築

新竹市政府參議陳永源在竹市土生土長，5年前愛上速寫，因自身工程背景，特別鍾情描繪建築，尤其古蹟與歷史建物。今年市府發行的月曆一頁頁都是他的速寫創作，細膩描繪如州廳、州圖書館與新竹車站等古蹟的文史風韻，分享家鄉之美。

陳永源公職曾任竹市府都發處長、工務處長，近年轉任參議。他分享接觸速寫的起源，是因5年前身體出狀況，為了調劑身心，決定跟隨妻子腳步向老師朱啓助學畫；自己念工程出身，相對於人物風景等主題，特別喜歡描繪建築的風格線條。

新竹市是座3百年歷史古城，陳永源喜好速寫古蹟，無論市府州廳、東門城圓環、消防博物館等處都曾是他筆下的主題，創作時講究構圖，著重視覺遠近、光線、平衡，寫意呈現建築風貌。

陳永源形容「畫畫是一種高級享受」，專注創作的過程，讓他格外放鬆且療癒；他有時在新竹市街頭提筆速寫，也喜歡和朋友、里長寒暄分享，都讓他心靈滿足，替生活增添了繽紛色彩。

陳永源的建築速寫不僅陸續躍上市府月曆、記者會背板，成為市政宣傳亮點，他還會製作手札集結速寫、票卡與心情文字記錄生活點滴；未來更計畫速寫出生成長的香山區長興街一景一物，留下深刻美好的家鄉記憶。