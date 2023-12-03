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國道客運710喊卡 同業代駛救急

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市大溪市區往返新北市永寧捷運站的國道客運「710」路線，因現行客運業者捷順交通調整營運策略，路線行駛只到明天。桃園市交通局獲悉消息，先緊急協調亞通汽車客運從5日起代駛，班次、路線及站點維持不變，同時也展開營運公告作業，公開徵求全國各客運業者接手經營。

國道客運「710」是捷順在桃園經營的唯一路線，繞行桃園市大溪市區，經國道3號開往新北市永寧捷運站，平日每天來回30趟供大溪居民通勤通學，假日大溪旅客眾多，也不時加開班次。

桃園市交通局評估，「710」雖非大溪開往新北唯一客運路線，但一旦停駛恐增加其他路線服務量能負擔，民眾為了搭車也得花更多時間前往站點，等候時間也可能增加，衝擊仍大。

交通局長張新福說，上月30日獲悉捷順有意停駛「710」路線，為避免民眾權益受損，緊急協請亞通客運調派6輛45人座的大客車支援代駛。

交通局指出，亞通將維持捷順現行營運班次、行駛動線及停靠站點，車輛則使用座位數更多的柴油甲類大客車，未來仍適用基北北桃1200都會通、桃竹竹苗通勤定期票及市民卡乘車優惠等方案，民眾權益不受影響。

桃園 國道客運

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