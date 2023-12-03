火吻5年後 苑裡百年市場將重建

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場5年前發生大火，老市場的重建工程一波三折，鎮公所今年終於排除萬難，在陸續完成統包工程、歷史建築規畫設計勞務採購案等招標作業後，將於5日辦理市場重建工程動土典禮，預計2025年完工，要讓百年老市場以新風貌再現風華。

苑裡市場位於苑裡火車站前方的市區黃金地段，2018年發生火災後，包括攤商自救會、苑裡掀海風社團及地方人士爭取登錄文化資產，縣府依法將市場廢墟先列為「暫定古蹟」，2019年審議通過登錄為歷史建築，範圍包括市場沿街留存的牆體、山牆及「据賣所」木造市場建築本體。

苑裡鎮公所指出，重建工程面臨改善設計不良、營建成本上揚、預算執行率零等多項挑戰，鎮公所都逐一克服，為加速重建進度、兼顧工程品質，今年8月先完成專案工程管理PCM發包。

斥資2.4億元的市場拆除重建統包工程於10月25日決標，歷史建築部分，規畫設計勞務採購案於11月7日決標，象徵重建將全面啟動。

苑裡鎮公所最近將市場重建進度及未來規畫示意圖，透過臉書以「懶人包」分享鎮民周知；鎮公所表示，市場重建期間設有2處「中繼市場」，其中乾貨區位於市場附近的水利大樓一樓、溼貨區設在渣打銀行對面的台電苑裡服務所旁，提供鎮民採買需求。