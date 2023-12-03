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桃園復興旱期缺水 爭取增水源

聯合報／ 記者曾增勳陳俊智／桃園報導
桃園市政府預定挖掘備用井改善復興部落缺水，區公所持續爭取簡易自來水增設水源及備用水抗旱。圖／桃園市水務局提供
桃園市政府預定挖掘備用井改善復興部落缺水，區公所持續爭取簡易自來水增設水源及備用水抗旱。圖／桃園市水務局提供

桃園市復興區位處山區地勢較高，自來水普及率全市最低，每逢旱期飽受缺水之苦。市長張善政指示水務局在羅浮、溪口2里挖掘備用井，預計明年3月完工。復興居民雖樂見其成，但區長蘇佐璽仍希望爭取簡易自來水管委會多增加幾個水源和取水口，也盼市府增加挖掘備用井，改善供水問題。

復興區位處石門水庫上游，因山區地勢較高，自來水不易送達，日常生活用水多仰賴簡易自來水設備，而簡易自來水設備的水源皆為山區溪水，一旦雨量不足或旱期就容易發生缺水。

桃園市水務局調查評估，選定羅浮里樂信瓦旦紀念公園、溪口里溪口部落2處鑿井，因當地地下水脈充足且取水便利。預計鑿井深度200公尺，每口井每天可提供150噸水，平時做為簡水系統備援水源，枯水期作為抗旱井，工程總經費約860萬元，可望解決228戶居民旱期生活用水問題。

復興區長蘇佐璽說，復興地勢太高，自來水管線最高只到羅浮，10個里部落全靠36個簡易自來水供水，建議簡易自來水管委會再增加幾個水源、取水口，改善枯水期缺水。

復興區里長屢次在基層座談會反映缺水，長興里長黃民表示，每年12月至3月枯水期間，該里3個簡易自來水管委會管轄線路，其中長興、頭角簡易自來水管委會共用同一水源，每每容易缺水，他也希望簡易自來水管委會多找幾個水源，否則希望市府在該里挖井供水。

蘇佐璽也建議市府在長興里增加挖掘備用井，還有霞雲里金平山區7戶人家地勢更高，必須分享東眼山水源，希望增設太陽能板發電抽水改善。

除了鑿井增加水源，市議員蘇偉恩也認為，枯水期不能全靠簡易自來水設備，長期希望市府加速建置自來水接管供水，同時修繕老舊管線，解決山區缺水。

管委會 石門水庫 桃園

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